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Военное обозрение

Испания заявила о немедленной передаче ВСУ зенитной ракетной батареи MIM-23 HAWK

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Источник изображения: topwar.ru

На авиабазе Рамштайн в Германии состоялось заседание контактной группы НАТО по Украине, на котором были сделаны новые заявления о передаче военной техники для ВСУ.

Так, Минобороны Испании в ответ на срочное обращение главы киевского режима Владимира Зеленского подтвердило немедленную поставку зенитной ракетной батареи MIM-23 HAWK. Данный тип оружия был выведен из эксплуатации ВВС страны. В состав батареи входят 6 пусковых установок. Как утверждается, они уже находятся на территории Польши.

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- заявили в Минобороны Украины, имея в виду «невинных студентов» военных учебных центров, вроде Полтавского института связи.

Ранее ВСУ уже получали ЗРК MIM-23 HAWK от США, Швеции и Испании. Данная система была разработана американской компанией Raytheon и поступила на вооружение в 1950-х годах. За прошедшие годы были внесены улучшения в некоторые компоненты, такие как радар, двигательная установка, была установлена новая боеголовка и обновлена система электронного противодействия. Эти модификации повысили характеристики HAWK и продлили срок его службы.

Хотя еще несколько лет назад HAWK считался совершенно устаревшим по современным меркам изделием, на Украине они доказали свою состоятельность против российских беспилотников и ракет. Его передача также позволила местным войскам частично восстановить свой оборонительный зонтик, который понес суровые потери и истощился после нескольких лет конфликта

- говорится в издании Zona Militar.

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