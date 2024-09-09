Ставка сделана на бронетехнику: новый пакет американской военной помощи ВСУ

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6 сентября Вашингтон объявил о выделении очередного пакета военной помощи ВСУ общей стоимостью $250 млн. Ставка в новом транше сделана на предоставление украинской армии бронетехники американского производства – БМП Bradley, БТР M113 и бронеавтомобилей типа MRAP (с усиленной противоминной защитой).

Эти боевые машины жизненно важны для способности Украины защитить себя от российского вторжения. Они обеспечивают эффективную транспортировку украинской пехоты на поле боя

- говорится в западной прессе.

Как указывается, после начала конфликта США поставили на Украину более 300 единиц M2A2 OD Bradleys и свыше 600 экземпляров M113. Среди переданных ВСУ MRAP фигурирует 440 бронеавтомобилей M1224 MaxxPro, 37 Cougar, а также Oshkosh. Кроме того, обещаны поставки сотни дополнительных БА.

Этот новый пакет помощи предоставляется в критический момент, когда Украина вынуждена вести ожесточенные бои

- отмечается в прессе.

Наряду с бронетехникой ВСУ в рамках очередного транша передаются ЗУР RIM-7, ПЗРК Stinger, ПТРК AT-4, TOW и Javelin, боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, боеприпасы для стрелкового оружия, патрульные катера и прочая матчасть.