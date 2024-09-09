Польша представила зенитный вариант бронемашины Bobr 3

Источник изображения: topwar.ru

14 августа Минобороны Польши заказало у местной компании AMZ Kutno 286 бронемашин Bobr 3 с поставкой в 2025-2030 годы. Они предназначены для замены в войсках советских БРДМ-2 и их модернизированных версий.

На проходящей сейчас выставке MSPO Bobr 3 был представлен в зенитном варианте. Машина оснащена 30-мм автоматической пушкой ZSMU, 7.62-мм пулеметом и спаренной зенитной пусковой установкой Piorun.

Bobr 3 оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 240 кВт, работающим в паре с автоматической коробкой передач. Машина имеет длину 6,9 м, ширину 2,5 м и высоту 2,38 м. Дорожный просвет составляет 400 мм. В зависимости от типа брони её вес колеблется от 12 до 14 т. Максимальная скорость, достигаемая на асфальтированных дорогах, составляет 90 км/ч, на воде – 7 км/ч.

Источник изображения: topwar.ru

Зенитная версия Bobr 3

В базовой версии Bobr 3 имеет баллистическую защиту уровня 2 согласно STANAG 4569 (способен выдержать попадание пули от патрона 7,62-мм х 39) и противоминную на уровне 2а (6 кг ВВ). Имеется возможность повысить бронирование машины.

Источник изображения: topwar.ru

Tur VI

Также был продемонстрирован легкий бронетранспортер Tur VI. 8 таких машин были закуплены польской полицией. Две единицы в штурмовой версии состоят на вооружении Управления антитеррористических операций.