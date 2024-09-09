Войти
Военное обозрение

Польша представила зенитный вариант бронемашины Bobr 3

229
0
0

Источник изображения: topwar.ru

14 августа Минобороны Польши заказало у местной компании AMZ Kutno 286 бронемашин Bobr 3 с поставкой в 2025-2030 годы. Они предназначены для замены в войсках советских БРДМ-2 и их модернизированных версий.

На проходящей сейчас выставке MSPO Bobr 3 был представлен в зенитном варианте. Машина оснащена 30-мм автоматической пушкой ZSMU, 7.62-мм пулеметом и спаренной зенитной пусковой установкой Piorun.

Bobr 3 оснащен 6-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 240 кВт, работающим в паре с автоматической коробкой передач. Машина имеет длину 6,9 м, ширину 2,5 м и высоту 2,38 м. Дорожный просвет составляет 400 мм. В зависимости от типа брони её вес колеблется от 12 до 14 т. Максимальная скорость, достигаемая на асфальтированных дорогах, составляет 90 км/ч, на воде – 7 км/ч.

Источник изображения: topwar.ru

Зенитная версия Bobr 3

В базовой версии Bobr 3 имеет баллистическую защиту уровня 2 согласно STANAG 4569 (способен выдержать попадание пули от патрона 7,62-мм х 39) и противоминную на уровне 2а (6 кг ВВ). Имеется возможность повысить бронирование машины.

Источник изображения: topwar.ru

Tur VI

Также был продемонстрирован легкий бронетранспортер Tur VI. 8 таких машин были закуплены польской полицией. Две единицы в штурмовой версии состоят на вооружении Управления антитеррористических операций.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
ORKAN
БРДМ-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 09:42
  • 4436
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 05:53
  • 0
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 08.09 11:37
  • 2
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 08.09 04:34
  • 584
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.09 03:14
  • 2
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 08.09 03:02
  • 1
Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного
  • 07.09 19:17
  • 123
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.09 11:05
  • 17
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 07.09 04:04
  • 1
Названы сроки получения разработанным для замены Ан-2 самолётом ЛМС-901 «Байкал» сертификата типа
  • 07.09 01:30
  • 2
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"