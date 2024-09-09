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Военное обозрение

«США способны уничтожить российские ядерные пусковые установки обычными вооружениями»

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Источник изображения: topwar.ru

Британская газета «Гардиан» опубликовала статью, в которой показано, что США и НАТО способны уничтожить российские и китайские ядерные пусковые установки с использованием обычных вооружений.

Профессора Дэн Плеш и Мануэль Галилео из Лондонского университета описывают «тихую революцию», отражающую рост военной мощи США по сравнению с Москвой и Пекином, особенно в области ракетных технологий.

Плеш и Галилей пишут, что у Соединенных Штатов есть «текущая способность иметь неядерные силы, способные превзойти ядерные силы России и Китая», что дает им военное преимущество над двумя странами.

По оценкам авторов, в России имеется 150 пусковых установок ядерного оружия, а в Китае — около 70, примерно в 2500 км от ближайшей границы. Все они могут быть достигнуты американскими крылатыми ракетами JASSM и Tomahawk воздушного базирования чуть более чем за два часа в рамках предварительного удара по предотвращению запуска ядерного оружия.

«Соединенные Штаты и их союзники могут угрожать даже самым скрытым и мобильным стратегическим силам России и Китая», — пишут авторы, имея в своем распоряжении примерно 3500 ракет JASSM и 4000 «Томагавков». Благодаря новым разработкам ракеты JASSM (воздух-земля) могут запускаться на поддонах с использованием системы Rapid Dragon с немодифицированных стандартных транспортных самолетов, таких как C-17 Globemaster или C-130 Hercules.

«Обычная огневая мощь США и НАТО в мире недооценена», — заявляют Плеш и Галилей

Оба автора утверждают, что стратегический вопрос заключается в том, боятся ли Россия или Китай военного потенциала США до такой степени, чтобы оправдать новую гонку вооружений. «Оценка угроз США в 2024 году сама по себе выявила опасения Китая по поводу первого удара США как мотива для расширения Китаем своего ядерного арсенала», — заявили они.

Источник изображения: topwar.ru

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
C-130
C-17
JASSM
Проекты
NATO
Ядерный щит
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