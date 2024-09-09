Эксперт: ВС РФ на курском направлении применяют устойчивые к РЭБ дроны

Коммерческий директор компании "Лаборатория будущего" Павел Камнев пояснил, что в этих БПЛА используется оптоволокно

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Российские войска активно применяют на курском направлении дроны с управлением и питанием по оптоволокну, не подверженные воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявил ТАСС коммерческий директор компании "Лаборатория будущего" Павел Камнев.

"Именно связь определяет применение беспилотников на том или ином участке фронта в зоне проведения специальной военной операции. Это касается и бортовых систем, наземных, систем ретрансляции и, в том числе, развитии систем спутниковой связи. Мы видим активное применение на курском направлении дронов с оптоволокном. Это не что иное, как реинкарнация систем КОРД, разработанных еще в 70-х годах прошлого века, доказывающих свою эффективность и в наши дни. Создание таких систем и их элементов так же важно в настоящий момент", - рассказал эксперт на полях Всероссийского слета операторов боевых БПЛА "Дронница - 2024".

Камнев также подчеркнул, что на сегодняшний день беспилотная авиация полностью повторяет этапы развития авиации пилотируемой. "В начале Первой мировой войны мало кто верил в то, что причудливые громоздкие аппараты могут перевернуть ход сражений и быть хоть чем-то полезным для фронта, но спустя некоторое время ведение масштабных боевых действий без применения авиации уже было сложно представить. Как и в большой авиации мы видим сегодня разделение беспилотников по различным сценариям применения: дроны-камикадзе, бомберы, разведчики, доставщики, дроны-матки, безэкипажные катера, наземные дроны огневого прикрытия или эвакуации и так далее. Новые сферы применения мы будем видеть все чаще, чем ранее", - сказал специалист.

Он добавил, что одним из актуальных вопросов является создание систем защиты беспилотников от других БПЛА. "Последнее время мы видим активную борьбу дронов между собой, это и захваты, тараны, в том числе и дронов-разведчиков самолетного типа FPV-дронами. Это направление необходимо тщательно изучать и прорабатывать, создавать системы защиты беспилотников от других беспилотников, будь то РЭБ, активное поражение, засвет, матрица дронов-перехватчиков или сопровождение дронов другими дронами для защиты. Что касается систем РЭБ, то их совершенствование должно осуществляться непрерывно", - заключил эксперт.

Слет "Дронница" проходит с 6 по 8 сентября в Великом Новгороде. Мероприятие организовано Координационным центром помощи Новороссии. Форум проводится в формате проектно-образовательного интенсива "Архипелаг".