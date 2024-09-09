В Белгородской области апробируют систему обнаружения дронов "Ступор"

Комплекс достигает высокой эффективности против небольших FPV-дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. В Белгородской области ведется апробация системы обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам "Ступор", предназначенной для круглосуточного мониторинга воздушного пространства. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель одноименной компании.

"Система обнаружения и противодействия БПЛА "Ступор" в настоящее время апробируется в зоне СВО и Белгородской области совместно с властями региона. Система может быть применена и в гражданских целях при дальнейшем развитии сферы БАС в России. "Ступор" позволяет круглосуточно в автоматическом режиме наблюдать воздушную обстановку, реагировать на нее и понимать, какие воздушные цели являются нашими, а какие принадлежат противнику", - сказал ТАСС собеседник на полях Всероссийского слета операторов боевых БПЛА "Дронница - 2024".

По словам представителя компании "Ступор", в настоящее время Белгородская область является одним из самых активных регионов с точки зрения применения новейших систем противодействия БПЛА. "Надеемся, что успешная апробация системы "Ступор" в Белгородской области даст толчок к ее применению в других регионах страны. Задача системы - обеспечение защиты мирного населения. "Ступор" достигает высокой эффективности против небольших FPV-дронов. Это большая проблема для приграничных регионов. В частности, ведем работу с компаниями, которые занимаются агробизнесом. К сожалению, там большие потери, потому что ВСУ занимаются терроризмом и направляют дроны по комбайнам", - подчеркнул специалист.

Он отметил, что комплекс способен анализировать большие объемы информации и систематизировать их в едином центре. "Нашим аппаратным комплексом заложена возможность размещения тысяч и тысяч личных установок, их контроль непосредственно на месте, удаленное получение информации, аналитика, получение общих данных - какие БАС находятся в воздухе и где. Таким образом мы можем наблюдать хоть всю границу СВО и систематизировать данные в едином центре", - отметил собеседник агентства.

В рамках "Дронницы" будет представлен программно-аппаратный комплекс "Ступор", в состав которого входят усовершенствованные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), позволяющие эффективно бороться с FPV-дронами.

Слет "Дронница" проходит в Великом Новгороде с 6 по 8 сентября. Мероприятие организовано Координационным центром помощи Новороссии (КЦПН). Форум проводится в формате проектно-образовательного интенсива "Архипелаг".