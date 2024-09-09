От трагедии до ударов в глубине России. Удар по Полтаве и расширение возможностей Украины (Advance, Хорватия)

Advance: Киеву нужны катастрофы, чтобы разрешили бить по России

Нет сомнения, что Киев использует российский удар по Полтаве, чтобы попытаться ускорить передачу ВСУ ракет JASSM, пишет Advance. Скорее всего, у него это получится, но что дальше?

Антун Роша

Город Полтава, расположенный в Центральной Украине, подвергся одному из самых сокрушительных ударов с начала конфликта.

Не менее 50 человек погибли, 271 были ранены в результате удара двумя российскими баллистическими ракетами по военному институту в Полтаве.

Украинские сухопутные войска заявили о гибели военнослужащих, количество потерь на уточнялось. "Командование сухопутных войск проводит расследование с целью установить, достаточные ли меры были предприняты для защиты жизни и здоровья военнослужащих на объекте", –сказано в заявлении.

Украинские СМИ сообщали, что удар был нанесен по жилому району, в том числе по зданию учебного заведения и соседней больнице.

Президент Владимир Зеленский осудил удар и выразил соболезнования семьям погибших, назвав это "страшным днем для Полтавы". Он также подчеркнул, что удар целенаправленно наносился по гражданскому населению и инфраструктуре, что "только еще раз подтверждает жестокость российской военной стратегии".

Полтава, город с более чем 300 тысячами жителей, имеет богатую многовековую историю. Город прославился после битвы 1709 года, важнейшего события Северной войны. В той битве император Петр Великий разбил шведскую армию под командованием Карла XII, что положило начало становлению России как великой европейской державы. Город Полтава также играл значительную роль в советский период, став культурно-промышленным центром Украинской Советской Социалистической Республики.

Хотя Полтава не оказалась на линии столкновения, в отличие от других украинских городов, в последние месяцы город и его окрестности превратились в мишень для российских ракетных ударов. Летом Россия поразила цели на военном аэродроме в Полтавской области, заявив, что уничтожила там украинские военные самолеты. Но от нынешнего удара пострадал городской район. Произошло частичное обрушение здания, под завалами остались люди, как сообщают украинские источники.

Глава областной администрации Филипп Пронин объявил трехдневный траур, призвав граждан сдавать кровь для раненых. Отряды спасателей, работая на месте удара, спасли 25 человек, из которых 22 извлекли из-под завалов.

Этот удар Россия нанесла в момент, когда ситуация на фронте ухудшается. Украинские силы подвергаются интенсивным бомбардировкам, а российские войска продолжают свое наступление на нескольких направлениях. (…)

Возникает вопрос, какими будут последствия этого удара в военном, а также политическом смысле. Я напомню, что удар был совершен в момент, когда активно обсуждается возможность разрешить Украине наносить удары в глубине российской территории с применением западных ракетных вооружений.

Разумеется, это последняя в перечне "табуированных тем", которые снимаются одна за другой. Постепенно западные союзники позволяют украинским вооруженным силам все больше и больше. Эта схема повторяется с начала войны. Киев требует какое-нибудь современное оружие, на Западе сначала отказывают, ссылаясь на вероятный российский ответ.

По прошествии некоторого времени Запад заключает, что российский ответ не будет существенным. К такому выводу Запад либо приходит со временем, прощупывая российскую реакцию, пока эта тема муссируется в СМИ. Или происходит нечто, что служит катализатором. В данном случае удар по Полтаве "идеален", после такого Запад может сказать, что у него не остается иного выхода, как только расширить возможности Украины.

В этой связи можно сказать, что, похоже, Киев некоторым образом зависит от подобных катастрофических ситуаций, так как они открывают перед ним новые возможности.

США все больше склоняются к мысли предоставить Украине крылатые ракеты большой дальности, которые смогут поражать цели в глубине Российской Федерации. Но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока в США не будут решены технические проблемы, мешающие начать поставки, как о том заявили американские официальные лица. В пакет вооружений, как ожидается, включат Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), но окончательное решение еще не принято.

Включение JASSM в украинский арсенал может серьезно изменить стратегический пейзаж конфликта, поскольку значительная часть западной части России окажется в поле действия высокоточных ракет. Военные аналитики отмечают, что ракеты JASSM, которые невидимы для радаров и могут поражать цели на бóльших расстояниях, чем другие ракеты, имеющиеся сейчас в украинском арсенале, могут заставить Россию перенести логистические базы и склады подальше от фронта, что осложнит ее наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.

Если ракеты будут запускать вблизи украинской границы с Россией, то они могут поразить военные объекты в таких российских городах, как Воронеж и Брянск. На юге эти ракеты могли бы применять для ударов по аэродромам и морским базам в Крыму. Ракеты JASSM позволили бы Украине поражать цели на расстоянии около 300 километров внутри Российской Федерации, в том числе не менее 30 авиабаз, которые россияне используют для нанесения ударов по Украине.

До сих пор JASSM могли нести лишь самолеты, спроектированные в США. Но вскоре Украина получит десятки самолетов F-16, каждый из которых может нести две такие ракеты. Американцы также рассматривают возможность применять эти ракеты с украинскими боевыми самолетами российского производства, такими как МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Американская администрация долго осторожничала, не желая поставлять оружие, которое может поражать цели в глубине Российской Федерации. В Вашингтоне опасались эскалации конфликта, втягивания стран Североатлантического альянса или ядерного конфликта. Однако Украина продолжала настаивать на поставках более мощных вооружений, и давление на Вашингтон, чтобы он смягчил ограничения на применение американского оружия, росло. Ясно, что определенные фракции в Вашингтоне и Киеве только рады этому "давлению".

Каждая ракета JASSM имеет боевую часть 450 кг и разработана так, чтобы радарам было сложно ее обнаружить. В ней применяется система Global Positioning System (GPS) и инерциальная навигационная система наведения. Когда JASSM приближается к цели, инфракрасная система наведения помогает ей с точностью до трех метров поражать цели даже в условиях сильных электронных помех.

Какие именно возможности получит Украина для нанесения ударов в глубине Российской Федерации, еще не ясно, но почти стопроцентно Украина их получит, поскольку до сих пор так было после каждого обострения ситуации. Разочарование Киева в данном случае понятно. Они уже заранее "знают", что получат желаемое, но понимают, что должны ждать, теряя тем временем территории, как сейчас на востоке. Например, когда зашел разговор об отправке западными странами танков Украине, было понятно, что в итоге все согласятся (даже Германия), но Украине пришлось ждать несколько месяцев.

Так будет и теперь. США готовятся одобрить отправку ракет большой дальности, таких как JASSM, но Украине придется ждать официального подтверждения, а также согласования технических аспектов передачи и применения. Российский удар по Полтаве ускорит этот процесс. И, конечно, после получения Украиной ракет встанет вопрос, как и каждый раз прежде: что дальше?

Комментарии читателей

opet Mujo

Эскалация будет продолжаться, пока Россия не ударит по членам Североатлантического альянса. Однажды среди ночи (в нерабочее время) она взорвет военный завод и объявит, что вероятный ответ будет стоить им дорого.

cardaciste

Запад и НАТО хотят уничтожить Россию. Это ясно с войны в Грузии в 2008 году. В тот же год было признано и Косово.

Русские создали "Сармат", "Буревестник", "Циркон" и другие вооружения, а применять их не собираются. И Западу это известно.

dark night

Украина получила бы от НАТО JASSM и без нынешнего российского удара по Полтаве. Россия продолжит продвигаться на фронте, невзирая на будущие украинские удары ракетами JASSM по военным и гражданским целям в России.

I. Hariš

Факт в том, что Запад "шлет". Факты говорят, что в разных формах и разными способами он делает это непрерывно. Не с 2014 года. Не с 2008 года. Не с 1990 и даже не с 1936. Запад делает это столетиями, потому что это единственное пространство, которое ему не удалось колонизировать. А хочется. Западу мало набить морду, потому что он быстро оправится. Запад нужно "навсегда нейтрализовать". А то он снова попытается. Так будет продолжаться, пока Запад существует.