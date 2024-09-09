Морская пехота США тестирует малозаметные суда ALPV

Источник изображения: topwar.ru
Морская пехота США тестирует малозаметные суда.
- говорится в издании USNI News.
Автономное малозаметное судно ALPV представляет собой полупогружной аппарат, способный управляться дистанционно с расстояния в тысячи миль.
- заявляют в КМП.
На эту осень запланированы обширные испытания ALPV, которые должны пройти тысячи миль. Как указывается в издании, судно может нести две ударные ракеты морского базирования. КМП уже провел испытания, включая погрузку и выгрузку прототипа с кормы десантного корабля и транспортного судна класса Spearhead.
- отметили в КМП.
В комитете палаты представителей по вооруженным силам заявили, что Пентагон мог бы поучиться у Украины тому, как использовать темпы технологических изменений с большей выгодой. Однако этому препятствует недостаточное финансирование военного ведомства.
- отметили в Конгрессе.