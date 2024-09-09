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Морская пехота США тестирует малозаметные суда.

Они созданы по образцу катеров для перевозки запрещённых веществ

- говорится в издании USNI News.

Автономное малозаметное судно ALPV представляет собой полупогружной аппарат, способный управляться дистанционно с расстояния в тысячи миль.

Морские пехотинцы хотели этого еще вчера

- заявляют в КМП.

На эту осень запланированы обширные испытания ALPV, которые должны пройти тысячи миль. Как указывается в издании, судно может нести две ударные ракеты морского базирования. КМП уже провел испытания, включая погрузку и выгрузку прототипа с кормы десантного корабля и транспортного судна класса Spearhead.

Технологии играют ключевую роль в боевых действиях, поэтому мы активно продвигаем прототипы

- отметили в КМП.

В комитете палаты представителей по вооруженным силам заявили, что Пентагон мог бы поучиться у Украины тому, как использовать темпы технологических изменений с большей выгодой. Однако этому препятствует недостаточное финансирование военного ведомства.

Политика отказа от инвестиций не работает. У модернизации есть своя цена, которую должны признать Капитолийский холм и Пентагон

- отметили в Конгрессе.