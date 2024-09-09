Тротил пойдёт на Запад: в Индии открылся новый оружейный завод

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Компания SBL Energy Limited, один из крупнейших производителей взрывчатых веществ в Индии, открыла завод по производству тротила. Новое предприятие, занимая площадь 90 гектаров, расположено в Нагпуре и способно выпускать 3000 тонн этого продукта в год.

Это завод, работающий только на иностранных заказчиков, поможет SBL Energy утроить свой экспорт на такие рынки, как Австралия, Европа и США

- говорится в издании IDRW.

Как заявили в компании, новое предприятие готово удовлетворить растущий спрос на взрывчатые вещества «на фоне возросшей индустриализации, строительства, развития инфраструктуры и горнодобывающей деятельности». При этом ясно, что резко увеличившийся спрос на тротил связан в первую очередь с острым дефицитом на Западе снарядов, в которых он используется, что вызвано поставками в адрес ВСУ.

Мы продолжим играть свою роль в усилении геополитического влияния Индии, став поставщиком критически важных оборонных материалов. В будущем мы планируем открыть еще один завод по производству тротила с аналогичной производительностью

- отметили в компании.

Как указывается, тротилом снаряжается широкий спектр боеприпасов, включая бомбы, артиллерийские снаряды и другие средства поражения.