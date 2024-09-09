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РИА Новости

Ведение реестра воинского учета перейдет к Минобороны

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Здание Министерства обороны Российской Федерации
Здание Министерства обороны Российской Федерации.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны России

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Ведение реестра воинского учета перейдет от Минцифры к Минобороны России, для этого подготовлены соответствующие изменения в постановление правительства, проект опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проектом постановления предлагается перераспределение обязанностей между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерством обороны Российской Федерации ‎при создании государственной информационной системы "Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, ‎но обязанных состоять на воинском учете" (далее - реестр воинского учета)", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Как объяснили журналистам в пресс-службе Минцифры, эти изменения в постановления носят технический характер - для граждан и военных комиссариатов, которые в дальнейшем будут использовать реестр, ничего не изменится.

В министерстве уточнили, что такие изменения нужны, потому что Минцифры отвечает за техническую часть и занимается разработкой реестра по заданию Минобороны.

"Также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры. Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности. Мы готовим документацию, а уполномоченные органы проверяют реестр в части ИБ", - сказали в Минцифры, отметив, что такие процедуры являются стандартными для запуска информационных систем.

В апреле 2024 года в силу вступило постановление правительства, утверждающее порядок ведения воинского учета. Согласно документам, его запуск будет проходить в два этапа: до конца октября 2024 года предполагается его создание, а с 1 ноября – прием реестра министерством обороны РФ, ввод его в эксплуатацию, первоначальная загрузка сведений о гражданах.

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