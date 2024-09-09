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ТАСС

Иран заявил, что не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Антон Быстров/ РИА Новости

Постпредство исламской республики при ООН подчеркнуло, что государство считает бесчеловечным оказание военной помощи странам, вовлеченным в конфликт

ООН, 6 сентября. /ТАСС/. Иран не поставляет оружие сторонам конфликтов, в том числе и на Украине, и призывает все страны следовать этому примеру. Об этом говорится в распространенном среди журналистов заявлении постпредства Ирана при ООН.

"Позиция Ирана касательно конфликта на Украине остается неизменной. Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, это приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и уходу все дальше от переговоров о прекращении огня, - указало иранское диппредставительство. - Таким образом, Иран не только воздерживается от участия в таких действиях, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия вовлеченным в конфликт сторонам".

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью со ссылкой на неназванных американских и европейских чиновников, в которой выступила с утверждением, что Иран якобы поставил России баллистические ракеты малой дальности.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали версии о поставках России иранского вооружения для применения на Украине, в том числе беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл такие сообщения вбросом и подчеркивал, что российская армия использует летательные аппараты исключительно отечественного производства. В ноябре 2022 года глава МИД Ирана заявил, что республика поставляла БПЛА в РФ, но в небольшом количестве и за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. 

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