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Военное обозрение

«Вдохновлена культовым истребителем МиГ-25»: Индия возрождает разработку дальнобойной сверхзвуковой ракеты

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BrahMos.

Источник изображения: topwar.ru


Организация DRDO (примерный аналог «Ростеха») намерена возродить разработку дальнобойной сверхзвуковой крылатой ракеты. Она станет дополнением или заменой существующей КР BrahMos.

Концепция ракеты была впервые представлена DRDO в 2010 году. Она должна была быть способной достигать впечатляющей скорости 3,2 Маха при дальности полета более 600 км. Отличительной особенностью проекта являются уникальные воздухозаборники, интегрированные в планер, «вдохновленные воздухозаборниками культового истребителя МиГ-25», говорится в издании IDRW.

Ракета должна иметь регулируемое сопло, камеру сгорания с воздушным охлаждением и систему управления расходом топлива. Предполагается универсальное применение нового изделия по типам «поверхность- поверхность», «воздух-поверхность» и «поверхность -воздух».

Источник изображения: topwar.ru

Для её питания DRDO намерена использовать жидкое топливо DMSRDE – технологию, усовершенствованную в ходе реализации программы BrahMos. Кроме того, систему самонаведения ракеты планируется разрабатывать собственными силами.

Точная конфигурация ракеты остается неопределенной, но учитывая, что уже прошло 15 лет, вполне вероятно, что конечный продукт будет отличаться от концепта 2010 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
PJ-10 Brahmos
МиГ-25
Компании
DRDO
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