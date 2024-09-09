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Известия.ru

ВСУ потеряли более 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве

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Источник изображения: Фото: AP Photo/Libkos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 500 специалистов при ударе российских военных по Полтаве. Об этом 6 сентября сообщил «Известиям» высокопоставленный военный источник.

«В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов. Среди погибших и раненых военнослужащие ВСУ и нацгвардии — специалисты связи, операторы комплексов РЭБ, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов», — указал он.

Отмечается, были уничтожены наемники из Польши, Франции, Германии и Швеции, обучавших украинских военных.

Удары по украинским позициям были произведены 28 августа, 3, 4 и 5 сентября. Все атаки были результативными.

«Прошедшая неделя надолго запомнится киевскому режиму и его западным «друзьям» сокрушительными потерями не только на донецком направлении фронта, но и результативными высокоточными ударами по военным объектам», — отметил военный.

Ранее в этот день Минобороны сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли 17 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками по объектам украинской армии за неделю.

До этого ведомство сообщало, что ВС РФ осуществили удар по тренировочному центру украинской армии в Полтаве. Уточнялось, что высокоточный удар был нанесен по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ. В учебном заведении под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских Вооруженных сил.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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