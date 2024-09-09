ВСУ показали применение дронов «Дракон» для поражения целей терминым боеприпасом

Источник изображения: topwar.ru

Подразделения ВСУ публикуют кадры, на которых показано, как дрон «Дракон» засыпает горящим термитом, как утверждается, российские позиции, расположенные вдоль лесополосы.

Термит представляет собой комбинацию окисленного железа и алюминия, которая горит при температуре около 2500 градусов.

Это, мягко говоря, устрашающее вещество

- говорится в американском издании The War Zone.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, применение термита обеспечивает эффект поражения на большой площади. Необходимо также учитывать влияние этого оружия на психологическое состояние противника.

Поясняется, что ранее ВСУ демонстрировали сброс с дронов гранат, оснащенных термитом, в основном для добивания поврежденной техники. В случае с применением БПЛА «Дракон» боеприпасы, которые он несёт, были разработаны таким образом, чтобы после отстрела они начинали гореть в полете.

Источник изображения: topwar.ru

Использование термита в качестве оружия конкретно не запрещено Женевской конвенцией, однако ряд правозащитных организаций выступает против его применения.

Зажигательное оружие содержит различные химические соединения, такие как напалм или термит, которые воспламеняются и причиняют значительные человеческие страдания во время атаки и в последующие недели, месяцы и даже годы

- заявляют в Human Rights Watch.