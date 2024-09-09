Российские снайперы ввели поддержку FPV-дронов в работу мобильных групп

Снайпер Ярослав Якубов с позывным Ярый отметил, что военные применяют их для наблюдения за противником, корректировкой результатов стрельбы, выманивания противника из укрытий

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Группа тяжелых снайперов 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота внедрила поддержку FPV-дронов в деятельность мобильной группы. Об этом сообщил ТАСС на стенде центра "Воин" на Восточном экономическом форуме командир группы, Герой России, снайпер Ярослав Якубов с позывным Ярый.

"Да, мы ввели поддержку FPV-дронами нашей мобильной группы, нам помог на начальном этапе вице-премьер Юрий Трутнев. Мы обучили ребят на базе центра "Воин" в Донецке и теперь применяем их для наблюдения за противником, корректировкой результатов стрельбы, выманивания противника из укрытий, а также в особых случаях для поражения групп эвакуации, тяжелой техники", - сказал собеседник агентства.