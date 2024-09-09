Британия намерена продолжить подготовку украинских военных в 2025 году

По словам главы британского военного ведомства Джона Хили, с начала 2022 года в ходе британской операции Interflex по обучению новобранцев ВСУ свыше 45 тыс. украинцев получили "необходимые для защиты страны навыки"

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Британские инструкторы продолжат осуществлять подготовку украинских военных как минимум до конца 2025 года. Об этом объявило Минобороны королевства по итогам состоявшегося на немецкой военной базе Рамштайн заседания созданной странами Запада группы по координации поставок оружия Украине.

По словам главы британского военного ведомства Джона Хили, с начала 2022 года в ходе британской операции Interflex по обучению новобранцев ВСУ свыше 45 тыс. украинцев получили "необходимые для защиты страны навыки". Обучение, продолжающееся пять и более недель, осуществляется преимущественно на территории Великобритании.

"Продление этой операции, которая жизненно необходима для обеспечения обороны Украины, стало очередным примером того, что Великобритания сохраняет непоколебимую приверженность Украине. Как я сегодня заявил в Германии нашим союзникам и партнерам, Соединенное Королевство продолжит наращивать объемы оказываемой помощи. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько это потребуется", - заявил Хили, слова которого приводит ведомство.

Суммарный объем предоставленной Лондоном Киеву военной помощи с февраля 2022 года составил £7,6 млрд ($10 млрд). Великобритания передала Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, а также многоцелевые ракеты Martlet, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90, реактивные системы залпового огня M270, противотанковые ракетные комплексы NLAW.