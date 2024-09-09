БРК "Бастион" Балтфлота на учениях условно поразили цели на значительном удалении

Береговые ракетные комплексы «Бастион» во время тренировки по нанесению ракетного удара по кораблям условного противника.

Мобильные пусковые установки, совершив марш, развернули в указанном районе с заранее оборудованными позициями

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Береговые ракетные комплексы (БРК) "Бастион" Балтийского флота (БФ) на учениях поразили морские и береговые цели на значительном удалении, сообщила пресс-служба БФ.

"В рамках планового полевого выхода военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы БФ провели учения по поражению наземных целей и уничтожению отряда боевых кораблей условного противника", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, уничтожение кораблей условного противника в Балтийском море и нанесение ударов по критически важным береговым объектам комплексами "Бастион" отработали военнослужащие берегового ракетного соединения Балтийской военно-морской базы на одном из полигонов на побережье Калининградской области. Расчеты БРК "Бастион" провели электронные пуски противокорабельными ракетами "Оникс" по условным целям в Балтийском море, имитирующим группировку кораблей условного противника.

Мобильные пусковые установки, совершив марш, были развернуты в указанном районе с заранее оборудованными позициями. В соответствии с полученными указаниями, ракетчики нанесли удары по отряду кораблей условного противника, в роли которых выступили боевые корабли флота, выполняющие задачи в море, а затем скрытно сменили огневую позицию.

После смены позиции и перезарядки пусковых установок расчетам "Бастионов" были назначены новые цели. В ходе выполнения задач военнослужащие ракетного соединения выполнили одиночные и групповые электронные пуски по пунктам базирования кораблей, защищенным командным пунктам и аэродромам условного противника, находящимся на значительном удалении.

БРК "Бастион" разработки и производства реутовского НПО машиностроения неоднократно применялись по наземным целям террористов в Сирии и в ходе специальной военной операции на Украине.