Западная пресса: Война на Украине изменила облик российской бронетехники

Источник изображения: topwar.ru

Демонстрация бронетехники на прошедшей в августе выставке «Армия-2024» радикально отличается от того, что российская армия выставляет на военных парадах на Красной площади.

Источник изображения: topwar.ru

Российские танки, БТР, БМП и БМД, имевшие низкие силуэты и обтекаемые контуры корпусов и башен, теперь превратились в своеобразных «монстров», со всех сторон закутанных в решетчатую броню и противотанковые сетки

- говорится в издании EDR Magazine.

Источник изображения: topwar.ru

Как поясняется, причина такой трансформации вполне очевидна – воздушное пространство над современным полем боя теперь насыщено ударными FPV-дронами и барражирующими боеприпасами, способными обездвижить, а затем уничтожить любую бронетехнику.

Источник изображения: topwar.ru

По словам автора, в то время как защита спереди и по бокам бронетехники все еще может в некоторой степени снизить вероятность повреждений после первых попаданий, удары в верхнюю полусферу и в корму, где расположено МТО, являются наиболее опасными. В связи с этим российские специалисты разрабатывают новые технические решения.

Источник изображения: topwar.ru

Для усиления защиты верхней полусферы на башнях почти всех танков, БТР, БМП и БМД установлены козырьки с каркасной броней, сетки для защиты от БПЛА, элементы активной защиты, камуфляжные материалы и портативные системы радиоэлектронного противодействия, которые позволяют блокировать каналы управления FPV-дронами. Корма прикрывается многослойными резиновыми листами.

Война на Украине изменила облик российской бронетехники

- делается вывод в западной прессе.