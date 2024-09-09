«Запад идёт по пути русских»: в итальянской прессе рассуждают об эволюции танков

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На фоне возникновения масштабных вооруженных конфликтов на Украине и в Секторе Газа резко активизировались изыскания в области эволюции танков.
Как указывается в издании RID, системы нового поколения, то есть франко-германская MGCS и американская «платформа решающего поражения» DLP, создаются с большим опозданием, что вызвано, в том числе, излишним оптимизмом по поводу сроков работ.
По этой причине на данный момент единственным жизнеспособным решением является модернизация существующих изделий, которое часто включает в себя действительно радикальные меры, направленные на улучшение характеристик без увеличения массы или даже при ее уменьшении.
- отмечается в итальянской прессе.
В этой связи развитие ориентировано на внедрение системы автоматического заряжания и последующее сокращение экипажа с 4 до 3 человек. Экипаж должен располагаться в корпусе (что типично для советско-российского подхода) в компактной броневой цитадели, что позволяет облегчить решение задачи его защиты.
Еще один элемент эволюции, который характерен для почти всех новых западных изделий, касается бронирования, которое все чаще представляет собой смесь пассивных композитных материалов, контейнеров с динамической защитой и КАЗ.
- рассуждает автор.
Новыми, по сравнению с тем, что было разработано Москвой, являются системы запуска противотанковых ракет и барражирующих боеприпасов, а также средства защиты от беспилотников, в основном за счет применения пушек 30 мм х 113.