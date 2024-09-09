План демократов для Украины таков: у них нет плана (infoBRICS, Китай)

infoBRICS: Американская империя угасает, а ее политики лишь ускоряют процесс

В США не хватает сильных лидеров настолько, что непонятно, кто управляет страной, пишет автор статьи для infoBRICS. Пока финансирование геноцида, эскалация Тайваньского конфликта и кризиса на Украине — это все, чего они добились. Сверхдержава без лидера и конкретного плана действий — это катастрофа.

Уриэль Араужо

На Национальном съезде Демократической партии Камала Харрис пообещала "твёрдо и решительно поддерживать Украину и американских союзников по НАТО". В связи с предстоящими президентскими выборами в США всё внимание приковано к кандидату от Демократической партии Камале Харрис и её сопернику от республиканцев Дональду Трампу. Если верить (в подавляющем большинстве проукраинской) западной прессе, кандидат от Республиканской партии просто "бросит" Украину, обеспечив ей поражение, а демократы, в свою очередь, сделают всё возможное, чтобы "спасти" эту восточноевропейскую страну. Разумеется, всё гораздо сложнее.

Во-первых, и это всегда важно подчеркивать, Запад во главе с США несет, по крайней мере, большую часть ответственности за продолжающийся с 2014 года кризис на Украине, а, возможно, даже и большую часть.

Во-вторых, Трамп вовсе не "пророссийский ставленник или агент Кремля" или "миротворец".

А теперь перейдем к демократам. Начнем с Камалы Харрис, описавшей текущий конфликт в Европе следующим образом: "Украина — это страна в Европе. Она существует рядом с другой страной под названием Россия. Россия — большая страна. Россия — могущественная страна. Россия решила вторгнуться в меньшую страну под названием Украина. Так что, по сути, это неправильно". Помимо этого высказывания на уровне четвероклассника, Харрис нечего сказать по данному вопросу, да и по любому другому вопросу, если уж на то пошло. Если действующий президент США Джо Байдена выказывает признаки старческого слабоумия (которое администрация Белого дома безуспешно пытается скрыть), то Харрис, в свою очередь, похоже, не имеет четкого представления о большинстве тем — по той или иной причине.

Конечно, идиотские высказывания Харрис об Украине, сделанные в 2022 году, вскоре после начала специальной военной операции (СВО), были её ответом (слишком уж буквальным) на просьбу одного из гостей радиошоу объяснить ситуацию "простым языком". Правда это или нет, но ей нечего было сказать по этому вопросу, кроме обычных клише. После того как её слова разлетелись на мемы в социальных сетях, было высказано предположение, что кандидат от демократов страдает логореей (которая, по мнению экспертов, действительно может быть признаком психологических и неврологических расстройств), но более глубокая проблема заключается в том, что у самой Демократической партии, похоже, нет никакого плана касательно Украины.

Старший научный сотрудник программы "Reimagining U.S. Grand Strategy" в Центре Стимсона Эмма Эшфорд и заместитель директора Центра стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете Мэтью Крениг недавно задались вопросом, есть ли у Харрис вообще видение внешней политики США. Демократическая партия изменила свою политическую программу. Демократы, похоже, вновь поворачиваются к Европе (и частично отворачиваются от Азиатско-Тихоокеанского региона, который стал приобретать заметное значение в эпоху Хиллари Клинтон), но не дают никаких более конкретных намеков.

Как я уже писал, внешняя политика Вашингтона часто напоминает колебание маятника. Чаще всего она колеблется между идеей "противодействия" либо России, либо Китаю — иногда пытаясь добиться и того, и другого одновременно, как мы видели на примере опасного подхода Джо Байдена к политике "двойного сдерживания".

Из политической программы демократов можно сделать вывод, что они хотят оказать сильное давление на Россию, не вступая в переговоры и не беспокоясь о своих трансатлантических союзниках (мы все видели, как обстоят дела с энергетикой после инцидента с "Северными потоками"). Не похоже как-то на рецепт по достижению мира, не так ли?

Стивен Уолт, профессор международных отношений Гарвардского университета Роберта и Рене Белфер, говорит, что чрезмерное внимание к официальным президентским программам — это неуместное занятие, утверждая вместо этого, что во внешней политике, когда дело доходит до ключевых решений, реальная власть принадлежит "небольшому внутреннему кругу помощников и назначенцев". Уолт отмечает, что программа республиканцев "расплывчата до бесполезности", а демократов, хотя и "длинная, серьезная, заумная и занудная", но "не так уж много говорит о том, что Харрис будет делать, если её изберут".

Я уже писал на тему "теневого правительства", как это назвала газета Boston Globe в 2014 году. Политолог Майкл Дж. Гленнон называет его "двойным правительством", с почти самоуправляемым аппаратом национальной безопасности и обороны, работающим без особой подотчетности. Джон Керри как-то сказал, что большая его часть работает просто "на автопилоте". В любом случае, не стоит воспринимать это понятие слишком буквально. Сильный президент, хороший или плохой, может наложить свой отпечаток на ход внешней политики — по крайней мере, до определенной степени.

Однако угасающей Американской империи не хватает таких сильных лидеров вплоть до того, что непонятно, кто управляет страной в настоящее время или управлял ею в последние несколько лет. Да и международная обстановка сегодня остается довольно сложной и нестабильной. Американская внешняя политика "на автопилоте" (если это реально так) дала нам несбалансированное государство Израиль, финансируемое США, совершающее геноцид и поджигающее Ближний Восток, кризис в Красном море (который является следствием последнего), беспрецедентно растущую напряженность с Китаем в отношении Тайваня и, конечно же, разрушительный и заведомо проигрышный конфликт в Восточной Европе. Проще говоря, ослабевающая сверхдержава, испытывающая перенапряжение, пугает сама по себе, но перегруженная сверхдержава без конкретного плана действий — это просто кошмар.