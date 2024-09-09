"Швабе" передал разработчику высокоскоростных видеокамер партию объективов

Москва. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Красногорский завод имени С.А.Зверева (КМЗ) поставил свою оптику российской компании, специализирующейся на разработке и производстве высокоскоростных видеокамер и комплексов видеорегистрации быстрых процессов, сообщает пресс-служба холдинга "Швабе", в состав которого входит предприятие.

"Оптика нашего предприятия с 2017 года используется в высокоскоростных камерах. Линзы объективов имеют многослойное просветление, которое предотвращает появление бликов и отражений, ухудшающих качество изображений. В результате получаются четкие, равномерно освещенные, высококонтрастные кадры", - сказал генеральный директор КМЗ Евгений Кузнецов, слова которого приводятся в распространенном в пятницу сообщении.

По информации пресс-службы, заказчику были поставлены сверхчувствительные объективы "Зенитар" 50 mm f/1,2. Эта модель обладает высокой светосилой, благодаря которой объектив обеспечивает точный контроль над глубиной резкости и позволяет снимать при недостаточном освещении.

В сообщении отмечается, что высокоскоростные видеокамеры применяются для регистрации быстротекущих процессов. У таких камер скорость съемки достигает 100 000 кадров в секунду. Обычные камеры способны снимать 24-60 кадров в секунду.