Остин призвал Киев не думать, что какое-то оружие Запада поможет ему победить

Министр обороны США отметил, что "нет какого-то конкретного отдельно взятого средства поражения, способного сыграть решающую роль в этой кампании"

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Нынешним властям в Киеве не следует уповать на то, что какие-то виды поставляемого Западом оружия смогут сыграть решающую роль на поле боя. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, комментируя вопрос о перспективах отмены ограничений на удары американскими вооружениями вглубь России.

"Мы всегда говорили, что нет какого-то конкретного отдельно взятого средства поражения, способного сыграть решающую роль в этой кампании. У нас было это обсуждение [западных] танков. У нас было это обсуждение иных [западных] средств поражения. И каждый раз мы указывали, что дело не в какой-то конкретной вещи, а в комбинации средств, в том, как вы их интегрируете для достижения поставленных целей", - отметил шеф Пентагона. Он выступил на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии по итогам состоявшегося там очередного заседания группы по координации поставок оружия Украине, созданной странами Запада.

"Вновь: я не считаю, что какое-то конкретное отдельно взятое средство поражения будет играть решающую роль. Я не отказываюсь от этого комментария", - подчеркнул Остин.

"Считаю, что у Украины имеются достаточно существенные собственные ударные средства, чтобы бить по целям, находящимся далеко за пределами зоны поражения [получаемых Киевом от Вашингтона и Лондона американских баллистических ракет] ATACMS или даже [британских крылатых ракет] Storm Shadow, если уж на то пошло", - добавил глава военного ведомства США.