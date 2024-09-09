Остин заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров

Министр обороны США отметил, что Вашингтон продолжит работу "над тем, чтобы Украина оказалась в наилучшей позиции" для мирных переговоров

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Конфликт на Украине будет урегулирован за столом переговоров, однако сложно предугадать, когда это произойдет. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Полагаю, что этот конфликт в определенный момент будет урегулирован за столом переговоров, но когда этот момент настанет, сказать сложно", - сказал он на пресс-конференции на военной базе Рамштайн в Германии по итогам состоявшегося там очередного заседания группы по координации поставок оружия Украине, созданной странами Запада.

Остин также заявил, что США "продолжат работать над тем, чтобы Украина оказалась в наилучшей позиции" для мирных переговоров.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров.