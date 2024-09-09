В Германии оценили дополнительные поставки IRIS-T Киеву

Хоффман: поставки дополнительных ЗРК IRIS-T не изменят ситуацию в зоне СВО

Поставки дополнительных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) IRIS-T Киеву не смогут изменить ситуацию в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Влияние ЗРК из Германии на ход конфликта оценил эксперт в области безопасности Фабиан Хоффман в беседе с изданием Wirtschaftswoche.

«Этого будет недостаточно, чтобы что-то изменить. С их помощью можно прикрыть некоторые территории, но следует помнить об одном: пусковая установка Patriot может защитить 40-60 километров, а IRIS-T — около 40 километров. Этого недостаточно для огромной территории Украины», — сказал он, отвечая на вопрос о планируемых поставках ЗРК из Германии.

По его словам, территория Украины слишком велика для «полномасштабной защиты».

Ранее в сентябре канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал передать Киеву еще семнадцать ЗРК IRIS-T, четыре из которых могут поставить в 2024 году.

В апреле эксперты Аналитического центра по вопросам воздушно-космической обороны сообщили, что российский ЗРК средней дальности «Викинг» по боевым производительности и устойчивости превосходит западные аналоги — IRIS-T SLM, NASAMS III и SAMP/T.