США выделили новый пакет помощи Украине на $250 млн

В него вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму $250 млн, в него вошли боеприпасы. Об этом говорится в заявлении Пентагона.

"Сегодня Министерство обороны США объявило о выделении дополнительной военной помощи для удовлетворения важнейших потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", - отмечается в документе. Пакет "оценивается в $250 млн". В него вошли зенитные ракеты RIM-7, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin.

Кроме того, в пакет включены боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры M113, бронетранспортеры с защитой от мин и нападений из засад MRAP, патрульные катера, боеприпасы для стрелкового оружия и гранаты, подрывные средства и запчасти. Вашингтон отправит Киеву уже имеющиеся на складах США вооружения.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.