Орбан высказался за создание международной коалиции для прекращения огня на Украине

Премьер-министр Венгрии отметил, что достижение мира невозможно без диалога с Россией

РИМ, 6 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что достижение прекращения огня, первого шага к миру на Украине, возможно только при диалоге Москвы и Киева, мощной поддержке и заинтересованности всего международного сообщества.

Выступая на форуме в городе Черноббио в Италии, он поделился своими впечатлениями от поездок в Киев и Москву, совершенных сразу после перехода к Будапешту председательства в ЕС в июне. По мнению венгерского премьера, у сторон нет стремления достичь мира, "поскольку обе стороны уверены, что время играет в их пользу". "Нужна настоящая мирная миссия, которую поддержало бы обширное международное сообщество, не только страны Юга, но и Европы. Мы все должны продемонстрировать, что заинтересованы в достижении мира", - сказал Орбан. Он также отметил, что достижение мира невозможно без диалога с Россией. Он полагает, что диалог лидеров РФ и Украины возможен, но прийти сразу к "мирному плану", который бы приняли обе стороны, невозможно. "Первый шаг - это прекращение огня", - указал он.

Орбан заявил, что надеется встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Черноббио. На полях форума премьер Венгрии заявил журналистам, что с Зеленским у него "хорошие отношения". "Диалог - крайне важен. Если нет диалога, нет шансов на мир", - приводит его слова агентство ANSA.

Сам Зеленский подтвердил свое участие в мероприятии и сообщил, что намерен встретиться с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Ее выступление запланировано на субботу.

Представители российского руководства неоднократно заявляли, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и готова к ним и сейчас, но на основе условий, отражающих реалии.