Косачев рассчитывает, что Минск не втянут в военный конфликт с Киевом

Российско-белорусское сотрудничество является важнейшим элементом для недопущения того, чтобы "эта ситуация стала развиваться в каком-то непредсказуемом и неконтролируемом направлении", отметил вице-спикер Совфеда

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украинским и западным провокаторам не удастся втянуть Белоруссию в прямое военное противостояние с Украиной. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев журналистам, комментируя уничтожение дежурными силами ПВО Белоруссии беспилотных летательных аппаратов, которые нарушили государственную границу.

"Мы искренне рассчитываем на то, что втянуть Белоруссию в прямое военное противостояние с Украиной украинским провокаторам и стоящим за ними западным провокаторам не удастся. Это во всяком случае совершенно точно не отвечает нашему пониманию, нашему видению ситуации", - сказал Косачев.

По мнению вице-спикера СФ, российско-белорусское сотрудничество является важнейшим элементом для недопущения того, чтобы "эта ситуация стала развиваться в каком-то непредсказуемом и неконтролируемом направлении". "Сам фактор того, что мы одинаково относимся к происходящему, одинаково реагируем на происходящее является важнейшим элементом продвижения вперед и конечного урегулирования того конфликта, который мог бы и не начаться, если бы лет 30-35 назад Украина в отношениях с Россией пошла по тому пути, по которому пошла в отношениях с Россией Белоруссия", - заключил политик.

Как ранее сообщал МЧС Белоруссии, из-за падения сбитого беспилотника в Гомеле (Гомельская область граничит с Украиной) произошло возгорание здания. По данным ведомства, пожар был ликвидирован, никто не пострадал.