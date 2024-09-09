Алиев заявил, что Баку не стал частью антироссийской санкционной кампании

Президент Азербайджана не исключил возможности участия своей страны в разрешении конфликта между Россией и Украиной

БАКУ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможности участия своей страны в разрешении конфликта между Россией и Украиной.

"Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне. <…> Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Мы никогда не инициировали это. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы", - сказал Алиев на международном форуме "Информация о мире, Европе и Италии" в итальянском Черноббио, отвечая на вопрос модератора о том, видит ли он какую-либо роль Азербайджана в урегулировании между Россией и Украиной.