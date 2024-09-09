Войти
Военное обозрение

Минобороны Германии: государства Европы намерены поставить Киеву ещё 77 танков Leopard 1A5

219
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Три государства Европы намерены поставить Киеву еще 77 танков Leopard 1A5. Этот совместный план собираются реализовать ФРГ, Дания и Нидерланды.

Такое сообщение сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус в ходе пресс-конференции на американской авиабазе Рамштайн, размещенной на немецкой территории.

Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5

- напомнил Писториус о предыдущей поставке.

Министр заявил, что хотел бы, чтобы ВСУ получили военную технику из Европы максимально быстро. Насколько оперативно ее поставят союзники, пока не известно. Но, исходя из опыта боев в зоне спецоперации, можно уверенно сказать, что танки «Леопард» горят так же хорошо, как и любые другие.

Своими действиями страны ЕС все глубже погружаются в украинский конфликт, постепенно превращаясь в его прямых участников. Такая политика идет вразрез с соображениями безопасности, ведь европейские политики рискуют втянуть свои страны в полномасштабную войну с Россией. Очень жаль, что граждане этих государств стали, по сути, заложниками небольшой преступной группы, управляющей их судьбами.

Танк Leopard 1 находился на вооружении бундесвера до 2010 года. Выпускались такие машины с середины 60-х по середину 80-х годов. Основным вооружением данного танка является орудие калибра 105 мм. Кроме того, у него есть два пулемета MG3 калибра 7,62 мм. Масса данной техники – почти 40 тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 09.09 09:42
  • 4436
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 09.09 09:32
  • 3
На Западе рассказали о недостатках танков Abrams
  • 09.09 09:22
  • 1
Зеленский: Мы начнём строить цеха по производству оружия под землёй
  • 09.09 05:53
  • 0
Ответ на "MWM: огромные размеры переданных ВСУ Abrams облегчают их поражение"
  • 09.09 03:31
  • 4
Ответ на "Милитаризация Польши и стран Балтии: «Если в начале пьесы на стене висит ружье, то..."
  • 08.09 23:05
  • 2739
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.09 16:55
  • 528
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 08.09 11:37
  • 2
Названо «пылящееся на складах» Минобороны идеальное оружие для уничтожения дронов ВСУ
  • 08.09 04:34
  • 584
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 08.09 03:14
  • 2
В ЦКБР заявили о необходимости экспериментировать для борьбы с FPV-дронами ВСУ
  • 08.09 03:02
  • 1
Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного
  • 07.09 19:17
  • 123
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 07.09 11:05
  • 17
Возвращение Starliner с орбиты отложили до 26 июня
  • 07.09 04:04
  • 1
Названы сроки получения разработанным для замены Ан-2 самолётом ЛМС-901 «Байкал» сертификата типа
  • 07.09 01:30
  • 2
Ответ на "Беларусь и Россия: стратегическая безопасность"