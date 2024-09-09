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Три государства Европы намерены поставить Киеву еще 77 танков Leopard 1A5. Этот совместный план собираются реализовать ФРГ, Дания и Нидерланды.

Такое сообщение сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус в ходе пресс-конференции на американской авиабазе Рамштайн, размещенной на немецкой территории.

Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков Leopard 1A5

- напомнил Писториус о предыдущей поставке.

Министр заявил, что хотел бы, чтобы ВСУ получили военную технику из Европы максимально быстро. Насколько оперативно ее поставят союзники, пока не известно. Но, исходя из опыта боев в зоне спецоперации, можно уверенно сказать, что танки «Леопард» горят так же хорошо, как и любые другие.

Своими действиями страны ЕС все глубже погружаются в украинский конфликт, постепенно превращаясь в его прямых участников. Такая политика идет вразрез с соображениями безопасности, ведь европейские политики рискуют втянуть свои страны в полномасштабную войну с Россией. Очень жаль, что граждане этих государств стали, по сути, заложниками небольшой преступной группы, управляющей их судьбами.

Танк Leopard 1 находился на вооружении бундесвера до 2010 года. Выпускались такие машины с середины 60-х по середину 80-х годов. Основным вооружением данного танка является орудие калибра 105 мм. Кроме того, у него есть два пулемета MG3 калибра 7,62 мм. Масса данной техники – почти 40 тонн.