ФРГ поставит Украине 12 САУ Panzerhaubitze 2000

Министр обороны республики Борис Писториус отметил, что дальность установок составляет более 30 км

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

"Шесть современных артиллерийских орудий с дальностью более 30 километров будут поставлены в этом году, а еще шесть - в следующем году", - сказал Писториус журналистам в кулуарах заседания контактной группы по военному содействию Украине на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Его слова приводит агентство DPA. Стоимость установок оценивается в 150 млн евро.

Кроме того, по словам Писториуса, ФРГ и другие европейские партнеры хотят как можно быстрее передать Украине 77 основных боевых танков Leopard 1A5.