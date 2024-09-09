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ТАСС

МО рассказало о современных медтехногологиях для лечения раненых

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Анна Цивилева
Анна Цивилева.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Замминистра обороны РФ Анна Цивилева обратила внимание, что бойцы, получившие тяжелейшие раны и ампутации имеют возможность активно работать, заводить семьи, растить детей, заниматься спортом

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Инновационные методы реабилитации доступны военнослужащим - участникам специальной военной операции (СВО) при синергии госпиталей и больниц. Об этом сообщила статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

"Александр Васильевич Вишневский разработал и предложил методы анестезии и обработки ран, которые в годы Великой Отечественной войны спасли жизнь тысячам, миллионам советских солдат. Сегодня центр хирургии плотно взаимодействует с госпиталем Вишневского. Эта синергия военной медицины и гражданской сейчас предлагает инновационные методы хирургии, лечения, реабилитации современных героев, тех, кто защищает интересы государства сейчас. И благодаря этому у нас есть возможность не просто спасать жизни наших героев, но и восстанавливать их, возвращая к полноценной активной жизни", - сказала она в приветствии к участникам торжественного мероприятия по случаю 80-летия НМИЦ хирургии им. А. В. Вишневского и 150-летнему юбилею академика.

Цивилева обратила внимание, что бойцы, получившие тяжелейшие раны и ампутации, благодаря помощи российских хирургов и реабилитологов, в том числе НМИЦ, имеют возможность активно работать, заводить семьи, растить детей, заниматься спортом. Она уточнила, что врачи госпиталя проводят сложные манипуляции и операции, которые позволяют на первом этапе спасти жизнь бойцу. "К нам на помощь приходят лечебные учреждения гражданского здравоохранения, которые принимают на долечивание наших ветеранов, героев и военнослужащих. <...> Когда идет наука совместно с практической медициной, это всегда усиливает нашу эффективность, результативность", - добавила Цивилева.

Кроме того, Цивилева и вице-премьер РФ Татьяна Голикова возложили цветы к памятнику Вишневского.

Накануне в Москве открылась ежегодная научно-практическая конференция "Вишневские чтения - 2024" с участием специалистов НМИЦ хирургии имени А. В. Вишневского Минздрава России и НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского Минобороны России.

Большое внимание на конференции уделили темам лучевой диагностики, лечению раненых и боевым травмам. Как отмечал начальник НМИЦ ВМТ им. А. А. Вишневского генерал-майор медицинской службы Александр Есипов, большая часть выступивших врачей обладают опытом работы в ходе различных военных конфликтов. Это и конфликт в Сирии, и участие в специальной военной операции. 

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