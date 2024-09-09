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Военное обозрение

Польша представила модернизированный танк Leopard 2PL M1

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Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Польши продемонстрировали Leopard 2PL M1, модернизированную версию Leopard 2PL.

Новая модификация включает в себя несколько улучшений. В частности, танк получил новые прицелы командира и наводчика, оснащенные камерами третьего поколения, улучшающими возможности обнаружения цели. На башню установлены дополнительные баллистические модули для усиления защиты ОБТ. Гидравлическая система стабилизации была заменена цифровой, размещены новые системы пожаротушения.

Расположена модернизированная система управления, мониторинга и диагностики состояния машины. Интегрирована вспомогательная силовая установка мощностью 17 кВт для обеспечения электроэнергией основных систем при неработающем главном двигателе. Башня теперь оснащена грузовым отсеком для размещения снаряжения экипажа и специальных средств буксировки и эвакуации, учитывая возросший вес танка. Основное орудие было модернизировано для адаптации к новым типам боеприпасов, а в помощь водителю установлена камера заднего вида типа «день-ночь».

Реализована система холодного пуска двигателя, имеется система микрозарядки аккумуляторов, предназначенная для поддержания их в рабочем состоянии во время бездействия. Размещены средства идентификации «свой-чужой».

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Leopard-2
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