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ЦАМТО

Чехия намерена продлить лизинг истребителей JAS-39 "Грипен"

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JAS-39 «Грипен»
Истребитель JAS-39 «Грипен» ВВС Чехии.
Источник изображения: www.army.cz

ЦАМТО, 6 сентября. Главы военных ведомств Чехии и Швеции на проходившей в Праге с 30 августа по 1 сентября конференции GLOBSEC Forum подписали Совместную декларацию об укреплении оборонного сотрудничества.

Как сообщило Минобороны Швеции, декларация предполагает, в том числе, продление лизинга истребителей JAS-39 "Грипен" ВВС Чехии после 2027 года.

Как заявлено, совместная декларация выражает стремление Швеции и Чешской Республики к расширению оборонного сотрудничества в таких областях, как применение JAS-39 "Грипен" сверх первоначально запланированного периода до 2027 года, поддержку эксплуатации, обмен опытом и совместную подготовку применению боевой машины пехоты CV-90, а также оказание военной помощи Украине.

Таким образом, документ позволит использовать 14 самолетов JAS-39 для защиты чешского воздушного пространства до прибытия новых F-35A. Предполагается, что необходимые для продления лизинга документы будут подписаны позднее.

Продление аренды "Грипен" является частью более широких усилий по модернизации ВС Чехии. Недавно власти страны одобрили покупку 24 истребителей F-35A. Решение было ратифицировано парламентом Чехии в сентябре 2023 года. Ожидается, что поставка данных самолетов начнется в 2031 году.

Поставленные в 2005 году и размещенные на авиабазе "Часлав" истребители JAS-39 "Грипен" изначально были приобретены в качестве временного решения. Однако, поскольку Вооруженные силы Чехии реализуют курс постепенного отказа от оборудования советской эпохи, самолеты стали основным типом истребителя в составе ВВС. Согласно Military Balance 2024, в настоящее время на вооружении ВВС Чехии имеется 12 одноместных JAS-39C и два двухместных JAS-39D.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подчеркнул важность соглашения на церемонии подписания совместной декларации, заявив, что "оборонное сотрудничество между Швецией и Чешской Республикой будет и дальше усиливаться на благо обеих сторон". Соглашение не только продлевает аренду "Грипен", но и включает совместные программы обучения, связанные с боевой машиной пехоты CV-90, возможность приобретения которой рассматривают ВС Чехии.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2004 года правительство Чехии заключило с Агентством по материальному обеспечению ВС Швеции (FMV) договор на получение 14 JAS-39C/D в лизинг на 10-летний срок. Стоимость аренды составила около 19,6 млрд. крон (928 млн. долл.). Самолеты были поставлены заказчику в течение апреля-августа 2005 года.

Срок действия базового 10-летнего арендного договора истек в 2015 году. Ранее, в мае 2014 года, Министерство обороны Чехии и Агентство по экспорту продукции оборонного назначения Швеции FXM подписали соглашение о продлении лизинга истребителей на срок 12 лет. Полная стоимость аренды составила около 21,4 млрд. крон (781 млн. евро).

В настоящее время Чехия арендует 14 самолетов JAS-39 "Грипен" примерно за 1,7 млрд. крон в год. Срок лизинга истекает в 2027 году. Продления лизинга также сопряжено с необходимостью модернизации истребителей для обеспечения их эффективной эксплуатации.

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Страны
Украина
Чехия
Швеция
Продукция
F-35A
Gripen NG
Проекты
CV-90
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