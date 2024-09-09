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ТАСС

В Киеве пожаловались, что переданных ВСУ истребителей F-16 мало

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukatsky

По словам Владимира Зеленского, истребители "сбивают ракеты и дроны"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украина уже начала использовать переданные Киеву истребители F-16, однако их все равно мало. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на заседании контактной группы по военному содействию Украине (формат Рамштайн).

По его утверждению, истребители "сбивают ракеты и дроны". "Но их мало. Вы знаете это. Нам нужен более сильный флот F-16. У меня есть предложение, которое я озвучу, когда выйдет пресса", - сказал он, выступая на американской авиабазе Рамштайн в Германии, где проходит заседание.

4 августа Зеленский подтвердил, что западные союзники передали Киеву первую партию F-16. Как сообщил ранее британский журнал The Economist, Украина получила 10 таких боевых машин, а к концу года их число возрастет до 20. Всего же, как отмечается, украинские власти могут со временем рассчитывать на 79 таких истребителей.

При этом уже в конце августа на Украине был уничтожен F-16. Генштаб подтвердил потерю истребителя, но не привел детали. По данным Воздушных сил ВСУ, самолет потерпел крушение. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно резко критикующая руководство ВСУ, выступила с утверждением, что он был по ошибке сбит ракетой комплекса ЗРК Patriot. После этого был снят с должности командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), однако в Киеве утверждают, что его отставка не связана с потерей самолета.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Киеву новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, но приведут к затягиванию конфликта, а сами эти истребители будут гореть, как и другая разрекламированная Западом военная техника. 

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Германия
Россия
США
Украина
Продукция
F-16
Patriot ЗРК
Персоны
Путин Владимир
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