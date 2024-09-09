В РФ разработали антидрон-комплекс для защиты штурмовых групп и военных колонн

Официальный представитель компании "Сеть свободного сотрудничества" рассказал, что устройство подойдет для сотрудников ЧОП на объектах, которым нужно быстро нейтрализовать угрозу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты создали мобильный подавитель беспилотных летательных аппаратов "Атлас" в виде ранца для обеспечения безопасности при движении колонн боевой техники и военных подразделений. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании "Сеть свободного сотрудничества" (ССС) (компания - участник рынка НТИ "Аэронет").

"Инженеры российской компании ССС разработали мобильный подавитель БПЛА "Атлас" в виде ранца, который можно использовать для обеспечения безопасности при движении колонн боевой техники и военных подразделений во время спецопераций. Это носимое автономное устройство для противодействия БПЛА, которое охватывает несколько диапазонов частот и может быть настроено в зависимости от ситуации", - заявил представитель организации на полях всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница - 2024".

По его словам, помимо защиты людей и техники во время проведения военных операций, "Атлас" может использоваться для защиты охраняемых персон в кортеже или одиночном автомобиле, а также небольших объектов. "Речь про школы, жилые дома, вокзалы, больницы, объекты для проведения массовых мероприятий, АЗС и так далее. Устройство подойдет для сотрудников ЧОП на объектах, которым нужно быстро нейтрализовать возникшую угрозу", - рассказал представитель компании.

Вес мобильного подавителя составляет 16 кг, что обеспечивает легкость транспортировки и оперативность развертывания изделия. "Атлас" может работать как от сети, так и от аккумулятора. Время автономной работы составляет 35-40 мин. "Устройство для подавления сигнала дронов воздействует на связь между беспилотным летательным аппаратом и оператором, обеспечивая возврат дрона на базу или его контролируемую посадку. Глушение сигнала может происходить по 10-12 разным каналам подавления частот", - отметили в организации.

Также в ССС рассказали, что комплекс показал наибольшую эффективность для отражения атак FPV-дронов за счет перекрытия низких диапазонов частот, которые используются для управления ими. "Радиус действия "Атласа" составляет до 1,5 км", - уточнили в компании.

Слет "Дронница" проходит с 6 по 8 сентября в Великом Новгороде. Мероприятие организовано Координационным центром помощи Новороссии. Форум проводится в формате проектно-образовательного интенсива "Архипелаг".