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Военное обозрение

В китайской прессе объяснили высокую скорость новой сверхзвуковой ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

Китайские ученые утверждают, что нашли способ использовать сталь вместо тяжелого и дорогостоящего вольфрама в носовых обтекателях гиперзвуковых ракет. Когда-то считалось, что достичь этого практически невозможно, но, по их словам, это удалось благодаря новой технологии тепловой защиты.

Как утверждается в издании SCMP, разработчики представили конструкцию новой гиперзвуковой противокорабельной ракеты, носовой обтекатель которой изготовлен из широко применяемой высокопрочной нержавеющей стали. Это позволило достичь скорости полета в 8 Махов.

Поясняется, что температура плавления стали составляет 1200°С, в то время как ракета при скорости даже в 5 Махов разогревается до 2500°С. Поэтому страны по всему миру не смогли заменить вольфрам сталью в гиперзвуковом оружии. Однако китайские ученые смогли оснастить ракету усовершенствованной теплозащитой с дополнительным слоем, позволяющей носовому обтекателю сохранить свою форму и не допустить воспламенения взрывчатого вещества в боеголовке.

В качестве верхнего слоя используются керамические материалы, в нижерасположенном – аэрогель, выполняющий функцию теплоизоляции для поддержания стабильной температуры взрывчатого вещества.

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Страны
Китай
Проекты
ГЗЛА
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