Военный аналитик Мингалев: британские ракеты Martlet не спасут ПВО Украины

Поставка Украине многоцелевых ракет Martlet от Великобритании не изменит ход специальной военной операции. Об этом 6 сентября «Известиям» заявил военный аналитик, политолог Вадим Мингалев.

Ранее в этот день министерство обороны Соединенного Королевства сообщило, что Лондон направит Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО, первая партия должна быть поставлена до конца этого года, сумма контракта составит порядка $213 млн.

«Ракеты данного формата являются далеко не новейшими. И, по большому счету, ПВО Украины они абсолютно не спасут. На данном этапе эти ракеты значительно уступают нашим комплексам С-300, С-400, С-500. Конечно, в какой-то степени это будет мешать работе нашей авиации», — указал Мингалев.

Эксперт отметил, что Запад делает всё для того, чтобы затянуть конфликт, чтобы продлить «агонию киевского режима».

«Но это не остановит сегодняшнюю наступательную тактику российских Вооруженных сил: это просто невозможно. Могу твердо утверждать, что в данном случае поставка этих ракет не повлияет на ситуацию, и наши Военно-космические силы будут продолжать наносить удар за ударом для того, чтобы окончательно сломить ВСУ и выполнить главные задачи спецоперации», — заключил он.

3 сентября заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин заявил в беседе с «Известиями», что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины не в состоянии обеспечить защиту энергоинфраструктуры страны, поскольку западная финансовая помощь доходит до армии не в полной мере, а имеющуюся технику тяжело интегрировать в единую систему.

В конце августа газета The Wall Street Journal написала, что удары Вооруженных сил РФ по Украине выявили слабые места ПВО страны. В материале указано, что атака российских военных, совершенная 26 августа, доказала дефицит у Киева ресурсов для перехвата ракет. Авторы статьи добавили, что после ударов власти Украины призвали западных союзников снять ограничения на отработку дальнобойным оружием по российским территориям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.