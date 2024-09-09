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ТАСС

В Пентагоне заявили, что Киев должен наращивать свое производство

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Министр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин.
Источник изображения: Omar Havana/ Getty Images

При этом не нужно надеяться только на западных союзников, отметил министр обороны США Ллойд Остин

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Украине должны наращивать собственное военное производство, а не надеяться исключительно на помощь западных союзников в сфере обороны. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на встрече контактной группы по Украине на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ.

"Вместе с главами крупных оборонных компаний мы создаем базу для удовлетворения потребностей Украины и ее поддержки в будущем. Но для обеспечения долгосрочной безопасности Украина должна продолжать наращивать собственное оборонное производство", - сказал он.

Глава Пентагона добавил, что с июня США передали Украине помощь примерно на $4 млрд, сосредоточившись прежде всего на средствах противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехнике. В частности, Соединенные Штаты, Германия, Нидерланды и Румыния объявили о намерении направить Киеву больше батарей и деталей для систем ПВО Patriot.

С момента начала Россией специальной военной операции западные государства многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. 

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