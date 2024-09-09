Столтенберг призвал страны НАТО предоставить Украине больше военной помощи

Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завершают совместную пресс-конференцию на саммите НАТО в Вашингтоне.

Генсек НАТО также заявил, что Украина имеет право на самооборону

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Страны - члены НАТО должны предоставить Украине больше военной помощи. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Норвегии, которую транслировала пресс-служба альянса.

"Украине нужно больше военной поддержки сейчас. Самый быстрый способ закончить войну - дать больше оружия Украине", - сказал он, призвав страны альянса продолжать оказывать поддержку Киеву.

Столтенберг в очередной раз утверждал, что Украина имеет право на самооборону "и это право не заканчивается на границе" с Россией.

С момента начала Россией специальной военной операции западные государства многократно нарастили поставки вооружений Украине. При этом Киев постоянно просит у партнеров более современные образцы и дальнобойные ракеты. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.