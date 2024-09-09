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Военное обозрение

Экс-советник аналитического центра НАТО: Украинцы начали понимать, что наши обещания не всегда подкреплены чем-то реальным

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Источник изображения: topwar.ru

Западные аналитики пытаются разобраться с ситуацией, в каком сейчас состоянии пребывает украинская армия и какой может стать ситуация при дальнейшей эскалации украинского конфликта.

Так, бывший советник аналитического центра НАТО Жак Бо заявил о том, что возможностей НАТО не хватает для того, чтобы продолжать затянувшийся украинский вооружённый конфликт.

Бо:

Мы давали и продолжаем давать украинцам слишком много обещаний. И это начинает играть против нас. На Украине начали осознавать, что эти обещания не всегда чем-то конкретным подкреплены.

Экс-советник НАТО в качестве примера приводит запрос Киева на поставку дальнобойных ракет, которыми он смог бы наносить удары вглубь территории России:

А в ответ мы говорим украинцам, что достаточного количества ракет у нас самих нет, потому что они сейчас не производятся.

Жак Бо также приводит в пример запросы Зеленского по ЗРК Patriot. По словам Бо, для удовлетворения требований Украины нужно поставить 25 комплексов и плюс 6 сотен ракет, что может просто обнулить собственное ПВО целого ряда стран НАТО.

На днях Румыния пообещала Киеву передать один ЗРК Patriot, что раскритиковала румынская оппозиция, напомнив о наличии в Девеселу американского позиционного района ПРО, «на который нацелены российские ракеты». Оппозиционеры в Бухаресте говорят о том, что правительство, поставляя «Пэтриот», оголяет румынскую территорию.

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Страны
Россия
Румыния
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Проекты
NATO
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