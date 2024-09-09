СВ Таиланда завершили испытания гаубицы на базе китайского 105-мм орудия CS/AH2

ЦАМТО, 6 сентября. Институт оборонных технологий (DTI) и Артиллерийский центр Сухопутных войск Таиланда провели испытания прототипов новой артиллерийской системы на базе 105-мм легкой гаубицы CS/AH2 китайской компании Poly Technologies, Inc.

Как сообщает Aagth1.blogspot.com со ссылкой на заявление DTI, испытания и оценка двух прототипов проходили с 27 по 30 августа на полигоне Артиллерийского центра в Кхао Пхулон (провинция Лопбури).

Тестирование включало в себя огневые испытания на максимальную дальность 11,4 км с использованием 105-мм осколочно-фугасных снарядов как китайского, так и тайского производства. Испытания признаны успешными.

Напомним, что Институт оборонных технологий Таиланда объявил о начале работ по созданию артиллерийской системы на базе 105-мм орудия CS/AH2 7 сентября 2021 года. На веб-сайте DTI было размещено объявление о стоимости совместного проекта по созданию прототипа 105-мм легкой артсистемы на базе CS/AH2. "Фаза-1" проекта, которая должна стать первой программой DTI по разработке системы полевой артиллерии данного типа в Таиланде, оценивалась в 48 млн. бат (1,44 млн. долл.).

Известно, что в тендере на разработку новой системы участвовала китайская Poly Technologies, Inc. с экспортной моделью CS/AH2 компании China North Industries Corporation (NORINCO) и тайская United Defense Technology, которая является дистрибьютором 105-мм легкого орудия LG-1 Mk.3 французской Nexter.

Китайская Poly Technologies представила свое предложение 24 августа 2021 года. Тайская United Defense Technology – 1 сентября 2021 года.

Подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в рамках совместного проекта исследований и разработок между Институтом оборонных технологий и Артиллерийским центром Сухопутных войск Таиланда состоялось 15 марта 2023 года, примерно через полтора года после объявления о начале проекта.

Институт оборонных технологий предоставил СВ для испытаний два прототипа новой артиллерийской системы в апреле 2024 года. Судя по фотографиям, прототип 105-мм легкой пушки DTI CS/AH2 внешне похож на легкую пушку BAE Systems M-119 (L-119), собиравшуюся ранее в Таиланде по лицензии (всего было произведено 22 орудия, поступивших на вооружение с 2006 года). Для унификации прототип DTI CS/AH2 оснащен такой же цифровой системой управления огнем, что и 105-мм легкое буксируемое орудие LG1 Mk.3 французской Nexter (12 орудий поступили на вооружение в СВ Таиланда 2023 году).