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ТАСС

Посольство назвало антироссийскую кампанию в СМИ Британии "осенним обострением"

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Здание посольства России в Великобритании
Здание посольства России в Великобритании.
Источник изображения: © Илья Дмитрячев/ ТАСС

Диппредставительство отметило, что поводом для этого стало "сочетание неблагоприятных для киевского режима и его кураторов в Лондоне факторов"

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Посольство России в Соединенном Королевстве осудило антироссийскую кампанию в британских СМИ, объяснив ее неблагоприятной для Запада комбинацией факторов на Украине.

"Обращают на себя внимание попытки некоторых британских правоконсервативных сил, пусть и отошедших на второй план местной политики, упорствовать в нагнетании антироссийской истерии в подконтрольных им СМИ. В ход, помимо традиционных передергиваний и вымыслов, в последние дни пошли фантасмагорические геополитические построения, константой в которых остается навязчивая мысль, что Россия должна потерпеть военное поражение и развалиться", - говорится в заявлении диппредставительства.

"Поводом для этого осеннего обострения, очевидно, стало сочетание неблагоприятных для киевского режима и его кураторов в Лондоне факторов", - считает посольство. Такими обстоятельствами в заявлении названы "уверенные наступательные действия российских вооруженных сил в Донбассе", "неэффективность курской авантюры, лишь пролившей свет на террористические повадки бандитов и мародеров из ВСУ", "лихорадочные перестановки в украинской верхушке" и "неспособность Запада с помощью санкционных ловушек и псевдосудебных симулякров сдержать поступательное развитие России и укрепление взаимовыгодных отношений нашей страны с партнерами по всему миру". "Ярким свидетельством этому стал и проходящий во Владивостоке Восточный экономический форум", - заметили в посольстве.

Дипломаты обратили внимание на последние заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), опубликованном 4 сентября, политик угрожал Крыму и призвал помочь Украине "снести" Керченский мост. "Особенно цинично на общем фоне звучит агитация отдельных британских политиков, несущих личную ответственность за затягивание конфликта, вроде экс-премьера Бориса Джонсона, в поддержку тотальной мобилизации украинского населения, включая молодежь. Усматриваем в этих кровожадных призывах исключительно стремление лондонских идеологов украинского проекта любой ценой выиграть время до его неизбежно приближающегося финала", - сообщили в посольстве.

"Уверены, что рядовые британцы не разделяют иррациональную русофобию, манию собственной исключительности и чувство безнаказанности, побуждающих некоторых деятелей местного политистеблишмента к подстрекательству киевского режима к гибельной для Украины войне до последнего украинца", - заявили российские дипломаты. 

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Великобритания
Россия
Украина
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