Эксперт: новые поставки ВСУ систем IRIS-T не смогут изменить ситуацию на фронте

Если Германия действительно хочет сделать ставку исключительно на противовоздушную оборону, правительству ФРГ пришлось бы отправить от 20 до 30 батарей Patriot, считает Фабиан Хоффман

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Эксперт в области безопасности Фабиан Хоффман полагает, что поставок Германией Украине дополнительных комплексов противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T будет недостаточно для того, чтобы изменить ситуацию на фронте.

"Этого будет недостаточно, чтобы что-то изменить. С их помощью можно прикрыть некоторые территории, но следует помнить об одном: пусковая установка Patriot может защитить 40-60 км, а IRIS-T - около 40 км. Этого далеко недостаточно для огромной территории Украины", - заявил Хоффман в интервью изданию Wirtschaftswoche, отвечая на вопрос о планах правительства ФРГ поставить Киеву дополнительные системы ПВО.

Если Германия действительно хочет сделать ставку исключительно на противовоздушную оборону, правительству ФРГ, по его мнению, пришлось бы отправить от 20 до 30 батарей Patriot. "Однако мы сами далеки от этого числа", - признал эксперт. Тогда Украина, по его утверждению, "могла бы, по крайней мере, защитить свои крупные города". "Но даже в этом случае ее территория слишком велика для полномасштабной защиты", - резюмировал Хоффман.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что правительство Германии заказало для Украины дополнительно восемь систем IRIS-T SLM (среднего радиуса действия) и девять IRIS-T SLS (малого радиуса). По две системы каждого типа, как уточнил канцлер, будут поставлены уже в этом году, остальные - с 2025 года. Агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного германского правительственного чиновника отмечало, что все 17 новых комплексов будут поставлены Киеву к 2026 году.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. ФРГ к настоящему времени выделила на военную поддержку Киева средства и взяла на себя обязательства по будущим расходам в размере примерно €28 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия выделит €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимости РФ и не изменит хода специальной военной операции.