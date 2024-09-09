В Хабаровском крае предприятие увеличит выпуск БПЛА до 15 тыс. единиц

В пресс-службе первого зампредседателя правительства РФ Дениса Мантурова сообщили, что на этот момент производство составляет 1,5 тыс. дронов в месяц

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Объемы производства беспилотников увеличат до 15 тыс. единиц на предприятии в Хабаровском крае. Об этом сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова по итогам его посещения нескольких компаний.

"Денис Мантуров ознакомился с мощностями по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ходе осмотра руководство предприятия представило флагманскую модель <...> - военный модульный FPV-дрон "Велес". Эта модульная беспилотная платформа может использоваться и как дрон-камикадзе, и как разведчик. <...> Сегодня уровень производства составляет 1,5 тыс. дронов в месяц, в перспективе оно может быть расширено до 15 тыс. изделий за этот же период", - говорится в сообщении. Такие показатели, по словам руководителя, будут достигнуты в том числе за счет привлекаемых удаленных площадок контрактной сборки.

Мантуров также посетил Хабаровский судостроительный завод, который выпускает гражданские суда, предприятие, специализирующееся на ремонте двигателей тяжелой строительной техники, производстве и поставках запасных частей к ней, ОПК, специализирующееся на ремонте, техническом обслуживании, установке и монтаже вооружения и военной техники, в том числе средств инженерного обеспечения войск.

О БПЛА "Велес"

"Велес" отличается от аналогов габаритной ш-образной рамой и наличием ячеек для установки полезной нагрузки. Кроме того, беспилотник оснащается помехозащищенным каналом связи. Несущая способность и запас энергии обеспечивает не только ударные сценарии применения, но и разведывательные, а также сопровождение действий штурмовых групп, контроля рубежей и другие. Часть комплектующих для "Велеса" изготавливается с помощью 3D-принтеров. Модель уже прошла апробацию в главном управлении инновационного развития Минобороны РФ и зарекомендовала себя в условиях СВО.