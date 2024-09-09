Удар «Солнцепека»: как работают ТОС-1А в зоне спецоперации

Противник ведет непрерывную охоту за российскими тяжелыми огнеметными системами

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Восток» поразил опорный пункт противника, скопление личного состава и технику. Выполнив залп 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по заданным координатам, команда перевела боевую машину в походное положение и покинула огневую позицию. Огнеметчики и подразделение, отвечающее за их безопасность, рассказали «Известиям» о своей боевой работе.

Одним выстрелом выжигает 200 «квадратов» земли

Командир «Солнцепека» с позывным Борода из Забайкальского края, где его ждет семья: жена и трое детей. Служит по контракту с самого начала СВО.

— В начале спецоперации, надо заметить, было работать сложнее. Было больше сумбура и неопределенности. В то же время не было такой интенсивной дронной войны, как это происходит сейчас. Поэтому всё относительно, — вспоминает командир.

По его словам, подразделения группировки сейчас работают в том числе на угледарском направлении. Наши войска продвигаются, берут новые рубежи.

— Соответственно, мы тоже двигаемся, ищем новые позиции. Работаем по лесополосам, где неприятель располагает свои укрепрайоны, по скоплениям личного состава противника, его легкобронированной и тяжелой технике. Работаем практически всегда ночью. Приближаемся к неприятелю на 5–6 км, — уточняет специалист, добавляя, что огнеметчики используют новейшие программные решения для привязки к местности при ведении стрельбы.

Фото: РИА Новости Источник изображения: iz.ru

Контроль и корректировка поражаемых целей проводится расчетами беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт, разъясняет Борода.

Говоря об особенностях боеприпаса огнеметной системы, офицер уточняет, что не всегда экипаж отстреливает весь пакет снарядов.

— В основном это четыре-пять выстрелов. После корректировки таким же количеством цель добиваем. Здесь подрыв снаряда идет от соприкосновения. Он попадает, распыляется, после чего происходит детонация смеси при очень большой температуре. Взрыв одного снаряда испепелит 200 «квадратов» земли, — подчеркивает военнослужащий.

Залповый огонь ТОС-1а «Солнцепек» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Он обращает внимание на то, что враг ведет непрерывную охоту за нашими «Солнцепеками». Очень активно работают его беспилотники, нередко артиллерия, противника пытается контролировать дороги и позиции. Местоположение приходится менять часто. На каждую задачу — две-три позиции.

Надежная защита

«Солнцепек» сопровождает гусеничный тягач с группой разведки и огневого прикрытия. Разведчики с помощью дрона изучают местность, выбирая подходящую для ТОС-1А позицию.

Как выяснилось, накануне нашей встречи с Виктором — командиром отделения с позывным Каспий, — ему исполнилось 22 года. Это еще совсем молодой человек с уверенным взглядом.

— Моя группа состоит из шести человек. Работаем звеньями, распределяем обязанности. Одни следят за небом, другие по сторонам. У каждого есть отдельная задача, за которую он отвечает, — разъясняет офицер.

По его оценке, главная угроза — это FPV-дроны.

— Мы всегда следим за небом. В случае возникновения опасности уничтожаем дрон. Передвигаемся мы на МТЛБ, как говорится, сверху на броне. Наша машина движется впереди «Солнцепека», бойцы контролируют периметр и воздух, — рассказывает командир.

Для такой работы есть специальные технические приборы.

— Например, система «Булат». Кроме того, есть тепловизоры, приборы ночного видения. В случае обнаружения беспилотников противника применяем стрелковое оружие, есть дробовое ружье 12-го калибра, которым работаем на близкой дистанции. Есть антидроновые ружья. Всё это применяем в зависимости от конкретной ситуации, — уточняет Каспий.

Анализатор дронов «Булат» и тепловизионный прицел Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Он вспоминает, как недавно «Солнцепек» выезжал на боевую работу ночью. Когда собирались покидать позицию, над ними завис дрон «Баба-Яга» неприятеля и начал их преследовать. В итоге его приземлили. Вражеский дрон, судя по всему, сначала попал под работу нашего РЭБ, у него начали мигать бортовые огни, российские военнослужащие его обнаружили и открыли огонь из стрелкового вооружения.

Виктор из Читы, где его ждут родители, трое братьев и сестра. На СВО с первых дней. Пошел добровольцем. Он с детства мечтал стать военным. Учился в краевой кадетской школе в Чите.

— Не могу сказать, что эти два с половиной года меня сильно изменили. Для того чтобы всё здесь быстрее закончилось, нам, конечно, нужна помощь, надежные боевые товарищи. Поэтому, если есть желание сюда приехать, мы ждем. Встретим радушно. Всё расскажем, научим, — заключил командир разведчиков.

Ранее «Известия» рассказывали, как работают новейшие ТОС-2 «Тосочка». Ее предшественники «Буратино» и «Солнцепек» в качестве базы имеют шасси танка, что связано с относительно небольшой дистанцией стрельбы. И хотя машины могут нанести ущерб любым укреплениям врага, для этого надо подходить достаточно близко, в зону работы артиллерии и минометов. ТОС-2, «Тосочка», обладает почти в два раза большей дальностью ведения огня. Пусковая установка стала намного больше. Теперь тяжелые огнеметы могут вести огонь с большого расстояния, и это позволило в качестве базы использовать бронированный и минно-защищенный «Урал» «Торнадо».

Дмитрий Корнеев