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ЦАМТО

Польша и Литва намерены создать региональный хаб реактивных снарядов для РСЗО HIMARS

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Attila Husejnow

ЦАМТО, 6 сентября. Польша и Литва намерены создать региональный хаб реактивных снарядов для РСЗО HIMARS. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа после встречи с польским коллегой Анджеем Дудой.

Ранее Варшава заказала в США в общей сложности более 500 пусковых установок HIMARS, напоминает агентство.

"О создании регионального центра хранения реактивных снарядов для РСЗО HIMARS мы говорили еще во время моего прошлого визита, поскольку обе наши страны намерены приобрести системы HIMARS. Я знаю, что определенное их количество Польша уже имеет", – сказал Г.Науседа.

По его словам, Литва и Польша намерены сотрудничать для создания такого регионального центра.

"Мне известно, что соответствующие министерства Литвы и Польши уже начали работу в этом направлении", – добавил он.

В свою очередь, А.Дуда подтвердил планы по созданию регионального хаба РС для РСЗО HIMARS.

"Сотрудничество в этом вопросе между Литвой и Польшей будет развиваться. Мы реализуем общие интересы в сфере безопасности", – сказал он.

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