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ЦАМТО

Embraer передала ВВС Венгрии первый самолет KC-390 "Миллениум"

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Источник изображения: Фото: embraer.bynder.com

ЦАМТО, 6 сентября. Бразильская компания Embraer 5 сентября объявила о поставке командованию ВВС Венгрии первого (из двух заказанных) многоцелевого самолета KC-390 "Миллениум".

В мероприятии принял министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницкий.

Самолет полностью соответствует требованиям ВС Венгрии и может применяться для выполнения широкого спектра военных и гражданских задач, включая медицинскую эвакуацию, поддержку поисково-спасательных и гуманитарных операций, пожаротушение, перевозку войск и грузов, десантирование и дозаправку в воздухе. KC-390 ВВС Венгрии полностью соответствует требованиям НАТО не только с точки зрения установленного оборудования, но и конфигурации авионики и средств связи.

Хотя ВС Венгрии пока не раскрыли, где будут базироваться KC-390, они могут быть размещены на авиабазе "Кечкемет", либо эксплуатироваться совместно с C-17 "Глоубмастер-3" из состава тяжелого транспортного авиакрыла НАТО на авиабазе "Папа". Самолеты присоединятся к двум авиалайнерам A319, которые ВВС Венгрии эксплуатируют с 2018 года.

Как сообщал ЦАМТО, Минобороны Венгрии заключило с компанией Embraer контракт на поставку двух многоцелевых самолетов нового поколения KC-390 "Миллениум" в ноябре 2020 года. Самолеты будут сконфигурированы для перевозки войск и грузов, дозаправки в воздухе и выполнения функций медицинской эвакуации. Самолеты для ВВС Венгрии первыми в мире будут оснащены модулем интенсивной терапии, что позволит применять их в ходе гуманитарных миссий.

Контракт включает обучение пилотов и технических специалистов, поддержку и другие услуги. Закупка позволит усилить возможности ВС Венгрии, в первую очередь, в сфере тактических воздушных перевозок, дозаправки в воздухе и медицинской эвакуации.

Сборка первого самолета началась в ноябре 2021 года, летные испытания – в феврале 2024 года.

KC-390 может транспортировать 26 т груза, развивать максимальную скорость 470 узлов (870 км/ч), применяться на грунтовых или поврежденных ВПП. Объем грузового отсека самолета (включая рампу) – 170 куб. м. Дальность полета с 23 т груза – 1380 морских миль (2556 км), максимальная высота полета – 36000 футов перегоночная дальность с внутренними баками – 4640 морских миль. Практический потолок составляет 11 км. KC-390 оснащен двумя турбореактивными двухконтурными двигателями (ТРДД) V2500-E5 компании International Aero Engines, новейшей авионикой, задней рампой и усовершенствованной системой обработки грузов. Дальность может быть увеличена за счет дозаправки в воздухе.

С момента поступления на вооружение ВВС Бразилии в 2019 году и ВВС Португалии в 2023 году общий налет парка проданных компанией Embraer самолетов C-390 превышает 14 тыс. часов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Венгрия
Португалия
Продукция
C-17
KC-390
Компании
Embraer
Проекты
2020-й год
NATO
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