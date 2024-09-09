Авианосцы типа «Нимиц» – военные корабли, служащие центральным элементом авианосных ударных групп (АУГ) ВМС США. Название дано в честь адмирала флота Честера В. Нимица, ключевого командующего американским военно-морским флотом во время Второй мировой войны.

Считается, что эти авианосцы символизируют приверженность ВМС США сохранению превосходства на море и глобальному охвату. Авианосцы типа «Нимиц» с ядерной силовой установкой и комплексным авиационным крылом на борту представляют собой платформы для проецирования силы, сдерживания и быстрого реагирования на международные кризисы.

В соответствии с американской военно-морской классификацией корабли этого проекта имеют бортовой номер с обозначением CVN – авианосец с ядерной энергоустановкой (C от Cruiser (англ. крейсер), V от Voler (франц. летать), N от Nuclear — ядерный). Далее следует порядковый номер авианосца в ВМС США. В рамках проекта построено 10 кораблей, все из которых в настоящее время находятся на вооружении ВМС США.

Авианосцы типа «Нимиц»:

USS Nimitz / «Нимиц» (CVN-68) – в эксплуатации с 1975 года

USS Dwight D. Eisenhower / «Дуайт Д. Эйзенхауэр» (CVN-69) – в эксплуатации с 1977 года

USS Carl Vinson / «Карл Винсон» (CVN-70) – в эксплуатации с 1982 года

USS Theodore Roosevelt / «Теодор Рузвельт» (CVN-71) – в эксплуатации с 1986 года

USS Abraham Lincoln / «Авраам Линкольн» (CVN-72) – в эксплуатации с 1989 года

USS George Washington / «Джордж Вашингтон» (CVN-73) – в эксплуатации с 1992 года

USS John C. Stennis / «Джон К. Стеннис» (CVN-74) – в эксплуатации с 1995 года

USS Harry S. Truman / «Гарри С. Трумэн» (CVN-75) – в эксплуатации с 1998 года

USS Ronald Reagan/ «Рональд Рейган» (CVN-76) – в эксплуатации с 2003 года

USS George H.W. Bush / «Джордж Буш-старший» (CVN-77) – в эксплуатации с 2009 года

"Дуайт Эйзенхауер" - Ав типа "Нимиц"

Основные ТТХ авианосцев типа «Нимиц»

Тип Атомный авианосец Оператор ВМС США Изготовитель Newport News Shipbuilding (Ньюпорт-Ньюс, шт. Вирджиния, США) Экипаж, команда / авиакрыло, чел. 3500 / 2480 Стоимость, млрд.долл.США 4,5 Расходы на содержание в год, млн.долл.США 160

Размерения и водоизмещение Длина, м 332,8 Ширина, м 76,8 Осадка, м 11,3 Водоизмещение полное, т 98 235 / 104 112 при полной загрузке

Двигательная установка и мореходные качества Двигательная установка 2 x ядерных реактора Westinghouse A4W 4 x паровых турбины Мощность общая, л.с. 260 000 л.с. (194 МВт) на валу Валы/гребные винты 4/4 Скорость 30 узлов Дальность плавания между плановыми заменами ядерного топлива реакторов до 1 млн. миль Автономность 20-25 лет

Авиационное крыло Истр.-бомб. F/A-18 «Хорнет», ед. 48 Самолеты РЭБ ЕА-6В «Проулер», ед. 4 Самолеты ДРЛО Е-2 «Хокай», ед. 4 Транспорт.самол. С-2 «Грэйхаунд», ед. 2 Вертолет проливолод. SH-60 «СиХок», ед. 8 Общее количество, ед. 66-90

Вооружение Ракетное 2-3 x ПУ Mk.29 для 8 зенитных ракет RIM-7 Sea Sparrow или 8 усовершенствованных ракет RIM-162 Sea Sparrow (ESSM)2 x ПУ Mk.49 для 21 ракеты RIM-116 с подвижным корпусом (RAM) Артиллерийское 3-4 x 20-мм система ближнего боя «Фаланга» Mk.15 (CIWS);25-мм системы Mk.38

Особенности конструкции авианосцев типа «Нимиц»

Конструкция авианосцев проекта «Нимиц”» отличается большой наклонной полетной палубой и отчетливой островной надстройкой, смещенной к правому борту. Такая компоновка обеспечивает одновременный запуск самолетов и операции по восстановлению, повышая эффективность и темп воздушных операций. Полетная палуба оборудована катапультами и тросами-ограничителями, облегчающими быстрое применение и межполетное обслуживание самолетов.

Конструкция наклонной палубы специально разработана для поддержки воздушных операций высокой интенсивности, обеспечивая пространство для различных типов самолетов и задач. Авианосцы (Ав) предназначены для эксплуатации в различных условиях, от открытого океана до прибрежных зон, что гарантирует их способность адаптироваться к требованиям современной войны и международным кризисам.

"Карл Винсон" - Ав типа "Нимиц"

Силовая установка

Авианосцы типа «Нимиц» оснащены двумя ядерными реакторами Westinghouse A4W, каждый из которых вырабатывает энергию за счет 93,5% высокообогащенного урана (ВОУ). Эти реакторы приводят в действие четыре паровые турбины, соединенные с четырьмя валами, обеспечивая общую мощность в 260 000 л.с. на валу, или 194 МВт.

Такая конфигурация позволяет кораблю развивать скорость, превышающую 30 узлов (около 56 км/ч), обеспечивая быструю мобильность и стратегическую гибкость. Ядерная двигательная установка обеспечивает практически неограниченную продолжительность пребывания в море, позволяя авианосцам оставаться в строю в течение длительных периодов времени без необходимости дозаправки, что является значительным преимуществом в поддержании глобального охвата и оперативной готовности.

Бортовое оборудование

Авианосцы «Нимиц» оснащены сложным набором радиолокационных датчиков и систем обработки данных, предназначенных для обеспечения всесторонней ситуационной осведомленности и возможностей боевого управления.

Ключевые радиолокационные системы включают:

AN/SPS-48E 3D – трехмерная РЛС воздушного поиска с электронным сканированием. Обеспечивает точное отслеживание воздушных целей.

AN/SPS-49 2D – двухмерная РЛС воздушного поиска дальнего действия. Обеспечивает обнаружение воздушных угроз на больших дальностях.

AN/SPQ-9 – РЛС обнаружения цели. Расширяет возможности по наведению на цель, обеспечивая отслеживание надводных и воздушных целей с высоким разрешением.

Средства обеспечения воздушного движения:

AN/SPN-46 – РЛС точного захода на посадку

AN/SPN-43C 2D – РЛС управления воздушным движением

AN/SPN-41 – РЛС помощи при заходе на посадку

Комплексы радиоэлектронной борьбы:

AN/SLQ-32A – система объединяет аппаратуру предупреждения об облучении и постановку помех.

AN/SLQ-25A Nixie – система противоторпедной защиты с буксируемыми приманками для торпед

Системы управления огнем ЗРК: 4 х Mk.91 и 4 х Mk.95 (Sea Sparrow).

Авиационное крыло Ав

Авианосцы типа «Нимиц» представляют собой плавучие авиабазы, способные принимать широкий спектр типов самолетов. Типичное авиакрыло на борту Ав может включать до 90 самолетов, включая истребители, самолеты РЭБ, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и вертолеты.

Основными моделями являются F/A-18 «Хорнет» (Hornet) и F/A-18E/F «Супер Хорнет» (Super Hornet), служащие основой выполнения Ав задач по нанесению ударов и завоеванию превосходства в воздухе. В дополнение к F/A-18, Ав эксплуатируют специализированные самолеты РЭБ EA-18G «Гроулер» (Growler), предназначенный для подавления РЛС и средств связи противника. Самолеты ДРЛО E-2C/D «Хокай» (Hawkeye) обеспечивает раннее предупреждение и управление в воздухе, предлагая расширенное радиолокационное покрытие и поддержку управления боем. Военно-транспортные самолеты C-2A «Грейхаунд» (Greyhound) используется для доставки грузов и персонала между Ав и береговыми базами.

Важную роль в операциях Ав играют вертолеты MH-60 «СиХок» версий S/R. Первые предназначены для ведения противолодочной войны, вторые – операций поиск и спасание, а также материально-технической поддержки. Гибкость этих вертолетов позволяет им действовать в широком диапазоне условий, от открытого океана до городской среды, расширяя возможности авианосца при выполнении боевых задач.

Системы вооружения и защиты на борту

Для защиты от многочисленных угроз авианосцы типа «Нимиц» оснащены различными системами вооружения. В их числе средства защиты от противокорабельных крылатых ракет и воздушных угроз:

2 х ПУ Mk. 49 для зенитных управляемых ракет (ЗУР) RIM-116 (RAM);

ПУ Mk. 29 для усовершенствованных ЗУР RIM-7 «Си Спарроу» (Sea Sparrow) или RIM-162 ESSM.

Каждая из систем пуска Mk. 49 имеет поворотный корпус и позволяет вести стрельбу 21 ЗУР RIM-116. Системы контейнерного типа Mk 29 обеспечивают пуск восьми ракет.

Для обороны на ближней дистанции Ав оснащены двумя типа артиллерийских установок (АУ):

2-3 х зенитные 20-мм шестиствольные системы ближнего боя Mk.15 «Фаланга» (Phalanx CIWS);

25-мм одноствольные АУ Mk 38.

Последние обеспечивающими дополнительную огневую мощь для ближнего боя и реагирования на асимметричные угрозы (небольшие катера и лоди). В сочетании с современными средствами РЭБ бортовые системы вооружения авианосцев типа «Нимиц» формируют комплексную оборону корабля, повышающую его живучесть во враждебных условиях обстановки.

По материалам ресурсов seaforces.org, armyrecognition.com

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