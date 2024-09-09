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ТАСС

Песков заявил, что РФ завершит СВО, когда добьется своих целей

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Виталий Невар/ ТАСС

Каких-то конкретных временных рамок нет, отметил пресс-секретарь президента

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Россия завершит специальную военную операцию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений. Конкретных сроков она не ставит, но чем быстрее это произойдет - тем лучше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Мы должны выполнить те цели, которые ставились при начале специальной военной операции. Мы должны застраховать наши будущие поколения. Мы должны обеспечить им безопасность, предсказуемость и новую архитектуру безопасности на нашем континенте", - сказал он в ответ на вопрос, когда может закончиться СВО.

Песков уточнил, что каких-то конкретных временных рамок нет. "Здесь сроки не важны. Хотя, конечно, мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее", - добавил представитель Кремля.

Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума. 

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Россия
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