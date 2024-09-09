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ТАСС

Военкор считает, что Франция стала стороной конфликта на Украине

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Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие сил специального назначения Франции в Сирии.
Источник изображения: www.strategic-culture.org

Это исходит из того, что французские экс-офицеры принимали участие в планировании атаки на Курскую область, пояснила шеф-редактор агентства International Reporters Кристель Нэан

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Франция уже стала стороной конфликта в спецоперации после участия французских экс-офицеров в планировании атаки на Курскую область. Такое мнение ТАСС высказала работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор агентства International Reporters, выпускница "Мастерской новых медиа" Кристель Нэан.

"Лично не удивлена видеть, что французский бывший офицер был в команде, которая планировала атаку на Курскую область. Это уже очевидно, что много натовских офицеров или бывших офицеров на Украине не только, как инструкторы, не только, чтобы использовать западное оружие, но и как советники по стратегии и тактике. Мы видим, что тактики ВСУ в Курской области - это тактики из НАТО, значит, это очевидно, что это натовские офицеры, которые планировали эту атаку, а не украинские офицеры. Мы видим все больше и больше, что натовские войска или бывшие войска, у них есть очень важная роль во всех этих боевых действиях на стороне Украины. Это очень смешно, когда Франция, французские власти говорят, что они не сторона конфликта. Они, конечно, сторона конфликта", - сказала Нэан.

Она добавила, что Франции просто удобно называть своих военных специалистов на Украине наемниками.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что бывший офицер парашютно-десантного полка Вооруженных сил Франции Корте Франк Мишель Микаэль, который в настоящее время состоит в "Иностранном легионе" Вооруженных сил Украины (ВСУ), принимал участие в планировании украинской атаки на Курскую область.

Лисняк уточнял, что Корте Франк Мишель Микаэль также причастен к совершению военных преступлений на территории Харьковской области. По его словам, задачей полка, где офицер проходил службу, было проведение диверсионных операций в тылу противника. Кроме того, были идентифицированы еще трое граждан Французской Республики, участвовавших в рейдах в районе границы РФ в Курской области, а также причастных к совершению военных преступлений на территории Харьковской области: Жан Батист Бессон, Сидней Баллестер и Джонатан Будерлик, добавлял Лисняк. Все четверо подозреваются в наемничестве (ст. 359 УК РФ).

Как сообщал ранее ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, действующие военные подразделений стран НАТО есть среди наемников на курском направлении. 

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